Ryan Reynolds pasa de Deadpool a Snapchat

Ryan Reynolds está listo para su nuevo proyecto titulado Ryan Doesn't Know, en el que pondrá a prueba nuevas habilidades como esculpir en hielo y lanzar hachas.

Al igual que muchos estadounidenses que se han quedado en casa en medio de la pandemia de coronavirus en curso, Ryan Reynolds está usando su tiempo libre para desarrollar algunas facetas nuevas.

El actor de Deadpool se ha asociado con Westbrook Media de Will Smith para lanzar la serie de Snapchat Ryan Doesn't Know, en la que aprenderá nuevas manualidades con la ayuda de expertos en sus campos.

La serie de 12 episodios, que se transmitirá exclusivamente en Snapchat, debutará el 30 de enero y lanzará nuevos episodios cada dos días.

El portal de The Hollywood Reporter publicó que en la serie, el actor canadiense, aprenderá a esculpir en hielo con Shintaro Okamoto, trucos de efectos visuales con Trevor Bell.

Además, lifting con Ulisses World, arte latte con Melannie Aquino, esculpir flores con Aurea Molaei y lanzar hachas con Cliffton Creque, entre otros.

"Ryan es una de las personas más divertidas que existen y verlo conectarse y aprender de estos creativos increíblemente talentosos es un verdadero placer", dijo Brad Haugen, presidente de Westbrook Media.

"Él y el equipo de Maximum Effort fueron socios increíbles en este proyecto y, por supuesto, nos encanta trabajar con el fenomenal equipo de Snap. Estamos emocionados de que Ryan aprenda algunas cosas y esté listo para brindar más diversión a los Snapchatters de todas partes", señaló para The Hollywood Reporter.

Snapchat busca su propios contenidos

Ryan Doesn't Know es el tercer programa que Westbrook produce para Snapchat.

La compañía también trabajó con Jaden Smith en la serie de justicia social The Solution Committee y con Will Smith en la serie de pandemias Will From Home, la primera temporada de la cual fue vista por más de 35 millones de Snapchatters luego de su debut en la primavera de 2020.

