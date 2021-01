Kate del Castillo da clase de elegancia con un vestido asimétrico de seda amarilla

Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más internacionales del momento, quien gracias a su disciplina y esfuerzo se ha abierto paso en Hollywood como actriz y productora con su emprendimiento Cholawood Productions, con la que ha creado proyectos muy satisfactorios en su carrera artística.

Reside en Los Angeles, y durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda reconoció que si bien fue duro dejar México para iniciar su carrera de cero en Estados Unidos, ha sido una decisión que la he llenado de alegrías y éxitos: "Ya tengo 20 años allá, la vida se va tan rápido y no tengo más que puro agradecimiento".

Kate del Castillo muestra su lado irreverente en pants negros y chamarra roja en la grabación de su nueva película Demostró que los looks con pantalones también son encantadores

Kate del Castillo deslumbra con un vestido asimétrico de seda amarilla

Continuó diciendo: "De entrada, siempre he dicho que lo que es más triste es tenerte que salir de tu país para buscar oportunidades (…) de aquí ya no me hablaban, de hecho, casi no me llaman a trabajar en México, así que decidí tomar nuevos rumbos y empezar de cero y me ha costado mucho trabajo poder hacer los personajes que yo quiero hacer".

"Lo que yo llamo éxito es cuando vives de lo que haces, entonces sí me siento una mujer exitosa en ese sentido (…) sí he podido vivir y pagar los bills (…) gracias a mi trabajo, por eso me siento una mujer exitosa", enfatizó.

Entonces, al vivir en Los Angeles y estar inmersa en el mundo de Hollywood, la protagonista de La reina del Sur siempre se ha presentado impecablemente vestida en los eventos más importantes del medio cinematográfico.

Kate del Castillo deslumbra con un vestido de seda verde lima con falda sirena plisada Los maxi vestidos de gala que luce la actriz son los más elegantes

Un vestido negro jamás puede faltar en el vestuario de una mujer, pero Kate del Castillo siempre trata de expresar su estilo propio cada vez que arma sus outfits. Así fue como asistió a un evento, con un vestido negro de tirantes, con falda de aberturas laterales, de las cuales se desprendía una franja verde pastel plisada encantadora.

El gran estilo de Kate del Castillo

Pero uno de sus atuendos más llamativos por su color, fue este magnífico vestido de seda amarillo que lució hace un par de años en una ceremonia de premios Billboard, de corte asimétrico y con una abertura lateral, derrochando elegancia y belleza a su paso.

Así que si quieres saber cuáles son los tonos perfectos para las morenas a la hora de vestir, fíjate en los outfits de la protagonista de la telenovela La mentira: en enero de 2020, durante el estreno en Hollywood de la película Bad Boys For Life en Hollywood, encantó a todos con un fabuloso vestido de seda verde satinada con el que acaparó miradas.

Te recomendamos en video