Familia de Tony Bennett revela que tiene Alzheimer

En un artículo publicado por la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) la familia del legendario cantante Tony Bennett informó que fue diagnosticado con Alzheimer hace cuatro años.

“La vida es un regalo, incluso con la enfermedad de Alzheimer. Gracias a Susan y a mi familia por su apoyo y @AARP La revista por contar mi historia”, fue un mensaje que dio a través de sus redes sociales acompañado de una foto tomada por su hija .

Durante la entrevista realizada por John Colapinto dio algunos detalles de cómo la leyenda musical pasa sus días.

"Hasta ahora se ha librado de la desorientación que puede llevar a los pacientes a salir de casa, así como de los episodios de terror, rabia o depresión que pueden acompañar al espantoso desprendimiento de la realidad de Alzheimer".

Añadió, la publicación: "En un momento, mientras Susan y yo estábamos charlando, él levantó la vista de repente del libro que tenía en el regazo y, con esa sonrisa familiar, me preguntó con su suave susurro de gamuza: '¿Cómo está el clima afuera?' Si no hubiera sabido que él y Susan acababan de regresar de pasear a su perro por el parque, no habría sospechado que algo andaba mal".

Reacciones de algunos famosos

Después de subir una imagen a sus redes sociales sobre la enfermedad que padece Tony Bennett, algunos famosos decidieron enviar su apoyo y admiración a su importante contribución a la música

Alejandro Sanz

"Eres mi ídolo y siempre lo serás. Recuerdo ese día que fuimos a Buenos días América estaba cansado y quejándome por el tiempo, el camerino … todo .. pero cuando te vi tan tranquilo y feliz de estar ahí haciendo lo que amas hacer, sonriendo a todos. Yo mismo me sentí mal y aprendí la importancia de estar agradecido con la vida. Gracias mi querido amigo por el coaching y por toda esa hermosa música que todavía estás haciendo. Viva el rey Sr. Tony Benne".

Michael Buble

"Dios te bendiga a ti y a tu familia"

Nueva colaboración con Lady Gaga

En el mismo artículo, se relata que Bennett, de 94 años, completó un segundo álbum con Lady Gaga que verá la luz en 2021.

En 2014, Lady Gaga y Tony grabaron Cheek to Cheek. Las canciones se grabaron, en sesiones muy espaciadas, entre 2018 y principios de 2020.

Después de una serie de retrasos, debido al floreciente estrellato cinematográfico de Gaga (en A Star Is Born) y su carrera como solista (incluido el lanzamiento de sus recientes LPs Joanne y Chromatica), por no hablar de la pandemia de COVID-19, la colaboración finalmente se está preparando para su lanzamiento esta primavera.

