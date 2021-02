Fher de Maná: 'El día que se me haga aburrido el trabajo... Me voy'

Los foros en el Área Metropolitana de Guadalajara viven su momento más complicado, ya que están por cumplir casi un año inactivos debido a la pandemia.

Ante esta situación, algunos de los espacios de entretenimiento han optado por recortar el número de su personal.

Por ejemplo, el Auditorio Telmex, que es el foro más importante en la zona de occidente de México, ha tenido que disminuir a más del 50% su personal.

Fher de Maná compartió la importancia de este tipo de foros y recordó algunas anécdotas para dejar testimonio de estos lugares que espera vuelvan a despertar para brindar nuevas experiencias a la gente.

La historia entre Maná y el Auditorio Telmex se remonta a 2012 cuando la agrupación tapatía tuvo sus primeras dos presentaciones en el inmueble de Zapopan con su gira Drama y luz.

Muchos son los recuerdos que llegan a Fher Olvera, vocalista de Maná, que ante la pregunta cuáles podían ser, la respuesta fue un largo suspiro.

El músico confesó que es una sensación agradable estar parado en un foro hecho en Jalisco.

“Yo tengo autoridad y conocimiento de causa sobre el desarrollo del entretenimiento en Guadalajara, porque nosotros arrancamos hace más de 30 años, conozco el antes y después. La verdad, es que antes de que existiera el Auditorio Telmex no había ningún lugar digno o decente, y no quiero decir que con estos adjetivos estuvieran chafas los otros, sino que no había un lugar con una buena acústica, un buen estacionamiento, con una boca de escenario como la que tiene. Con decirte, que cabe el equipo de Maná y para que quepa el equipo de Maná, es que es algo muy pro”.

También recordó su paso por la Concha Acústica del Parque Agua Azul.

Al cantautor se le vienen todo tipo de ideas al estar narrando cómo eran los foros antes de la llegada del Auditorio Telmex.

“Antes, yo me quejaba mucho de Guadalajara porque era un sitio que tenía mucha cultura y no iban muchos exponentes a tocar, ya que no había un sitio apropiado. Ahora han venido todo tipo de artistas y de todos los niveles. Conozco el antes y después y con el Telmex fue un cambio importante a nivel cultural en Guadalajara, un parteaüas”.

Es inevitable que Fher recuerde los lugares donde comenzaron su historia musical en la Zona Metropolitana de Guadalajara, e incluso muchos ya desaparecieron. Compartió que Maná comenzó desde lo más abajo. Daban conciertos donde se pudiera, ya sea en una panadería o en una plaza.

Ahora gente de todo el mundo acude a sus shows, pero ellos no olvidan sus raíces.

“Mira, es bueno recordar aquellos barecitos, donde tocamos por tantos años en Guadalajara, pequeños y grandes foros que vieron la evolución de la banda”.

Con una buena memoria, el vocalista de Maná gusta de los detalles en cada conciertos, y en especial en el 2015 durante la gira Cama Incendiada.

"En el Telmex dediqué un tema que le gustaba a mi madre", dijo Fher antes de tararear el cover Si no te hubieras ido. En las presentaciones del 7 y 8 de diciembre de 2012 celebré mi cumpleaños arriba del escenario y subieron incluso a un mariachi para cantarme Las Mañanitas sobre el escenario. Fueron cuatro shows, fue tanta alegría que nos dio ante los buenos conciertos, de cómo al publico se le metió por la sangre la música, que nos quedamos haciendo un after party después del concierto, hasta las cuatro de la mañana”.

¿Retiro?

A través de los años, Fher se ha convertido en un referente musical que forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

“Si fuera un trabajo estresante ya no lo haría, si nunca lo hice por lana, ahora menos, lo hago porque me sigue encantando escribir letras y el día que se me haga aburrido… me voy”, concluyó el músico.

Agenda de entretenimiento sigue a la espera en Guadalajara Promotores, directores de auditorios y teatros desean que este año todo pueda tomar su rumbo habitual; aún hay mucha incertidumbre para la agenda 2021.

Foros en busca de soluciones

Esperanza

Promotores, directores de auditorios y teatros, desean que este año todo pueda tomar su rumbo habitual, en cuanto al tema de espectáculos en vivo, pero todo parece indicar que no será en este 2021.

Peticiones

Promotores locales siguen solicitando a las autoridades gubernamentales apoyos para la industria y sus trabajadores. Los conciertos y foros siguen inactivos, ante la preocupación de los promotores, propietarios de venues y creadores de festivales que se tratan de unir para buscar soluciones a corto plazo.

