Chiquis Rivera se inyectó botox para levantar sus cejas y es atacada en redes

Chiquis Rivera es una de las celebridades que siempre ha sido honesta con sus fanáticos, mostrando todos los aspectos importantes de su vida, entre esos cualquier retoque estético al que se someta.

La reciente ganadora del Grammy Latino compartió un video donde dejo ver el paso a paso de su aplicación de botox en las cejas para eliminar las arrugas y dejar su rostro fresco y juvenil, lista para su vuelta a los escenarios.

"La gente me pregunta si duele y la verdad a mi no me duele. Básicamente es botox, yo me lo puse aquí en la frente para subir un poquito las cejas porque a mi se me cae la ceja así que hay que subirla un poquito" dijo Chiquis en un video publicado en sus historias de Instagram.