Elon Musk, fundador de Tesla, es nombrado "mejor periodista"

Vaya sorpresa la que ha generado los comentarios del empresario y empleado de alto nivel de Andreessen Horowitz, Sriram Krishnan, quien recientemente nombró al presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, como el "mejor periodista".

Te puede interesar

El empresario multimillonario, el hombre más rico del mundo, hizo su primera aparición en Clubhouse, la red social de audios, en una sala con cinco mil personas (el límite de usuarios en una sala de chat) y desplegó su verborragia, hablando de Marte, Neuralink, Bitcoin, Tesla e incluso, vacunas contra el Covid-19.

En la sala estaba presente Vlad Tenev, director ejecutivo de Robinhood, plataforma de bolsa sin comisiones investigada por la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés) tras la “extrema volatilidad” alcanzada por las acciones de GameStop. Musk pasó de ser entrevistado a entrevistador al preguntarle a Tenev sobre lo que había sucedido en la última semana con la debacle de Wall Street Bets.

“Cuéntanos, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Por qué la gente no pudo comprar las acciones de GameStop? La gente exige respuestas y quiere saber los detalles y la verdad”, le preguntó Musk a Tenev.

Tenev detalló que Robinhood se había visto obligado a impedir temporalmente que los usuarios compraran esas acciones porque la oleada supuso una enorme exigencia de depósito de 3.000 millones de dólares por parte de la National Securities Clearing Corporation (NSCC).

Musk también preguntó si Citadel, un importante fondo de cobertura e intermediario de Robinhood, podría haber influido en la decisión de la NSCC. “Hubo un rumor de que Citadel u otros creadores de mercado nos presionaron para hacer esto”, dijo Tenev, “y eso es simplemente falso”.

En respuesta, Musk preguntó: “Pero, ¿no tendrían ellos mucho que decir sobre quién se puso a cargo de esa organización [NSCC], ya que es un consorcio de la industria y no una agencia reguladora del gobierno?”.

Elon Musk intervino varias veces durante la entrevista con bromas, incluso preguntando a Tenev: “¿Alguien te tiene como rehén ahora mismo?”

La agitada entrevista fue mostrada por medios internacionales como una gran hazaña, porque el hombre más rico del mundo no sólo demostró que es un hombre de carácter, sino que también hizo ver que tiene grandes habilidades como periodista y entrevistador al no temer hacer preguntas incómodas.

A través de su cuenta en Twitter, Krishnan escribió: "Esto es 2021. Elon Musk es el mejor periodista y entrevistador que tenemos ahora", luego de que Musk hiciera una entrevista a Vlad Tenev, el CEO de Robinhood, en Clubhouse, la red social de mensajes de voz que es tendencia en Silicon Valley.

It's 2021. Elon Musk is the best journalist and interviewer we have today.

— ✨ Sriram Krishnan ✨ (@sriramkri) February 1, 2021