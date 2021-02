Danna Paola hace Knockout a la industria con disco sobre vulnerabilidad y lucha feminista

Para nadie es un secreto que la artista mexicana Danna Paola se ha convertido en un referente en la industria musical. Con el lanzamiento de grandes hits mundiales, la joven ha arrasado en los listados de música a nivel global.

Y es que recientemente la intérprete de Oye Pablo, Sodio, No bailes sola, Mala Fama y muchos éxitos más, se convirtió en la primera solista mexicana en entrar en los listados de Spotify Top Ten Global Album Debuts con el lanzamiento de su nueva placa Knockout (K.O.).

“Para mí es inimaginable todo lo que me ha pasado. Jamás imaginé que este disco arrasara de esa manera y mucho menos durante su lanzamiento. Me siento realmente feliz y sorprendida por todo lo que he logrado y por la aceptación que siempre tiene mi música”, destacó la cantante en una entrevista con Publimetro.

Foto/@dannapaola

Aunque los números de reproducciones de sus canciones y álbumes completos en plataformas digitales hablan por sí solos, para la artista, el éxito se mide de otra manera.

“No tengo muchas expectativas respecto al disco ni a lo que hago. Yo sólo me enfoco en hacer lo que me gusta, siempre ha sido así. Mi pasión es esto, sé hacerlo y sé que con eso soy feliz. Me gusta que la gente conecte con mis canciones, con lo que siento, con lo que realmente soy pues mi trabajo y yo somos auténticos”, dijo la multipremiada artista.

En K.O., Danna Paola da muestra de su vulnerabilidad como ser humano, y es que el álbum refleja su vida sentimental en los últimos años, con historias de amor, romance, decepción y olvido, pero también con mensajes poderosos con los que la joven de 25 años desea hacer sentir a sus seguidoras seguras de sí mismas.

“El último sencillo Calla tú es la contraparte al dicho de ‘calladita me veo más bonita’, pues no, calladita no me veo más bonita, ‘calla tú’. Con ella quiero enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres, a no dejarnos, a que no haya una más en ningún sentido. A que se den cuenta que no están solas y que estamos juntas. Que entre todas podemos cuidarnos”.

La artista también anunció su concierto Danna Paola Live Experience, que se podrá ver por Streamtime a nivel global los próximos 13 y 14 de febrero y con el que mostrará todo su aprendizaje, crecimiento y evolución musical y por qué es considerada una de las más grandes influencias del pop latino.

“Va a estar muy padre, estamos preparando una gran presentación, sólo espero que a la gente le guste mucho”, finalizó.

K.O. está compuesto por 11 canciones que han sido un éxito desde su lanzamiento como Friend de Semana junto a Luisa Sonsa y Aitana; No Bailes Sola ft. Sebastián Yatra; y Me, Myself ft. Mika.

FRASE:

“La música para mí es una catarsis, es el medio para mostrar todo lo que siento. Siempre he sido vulnerable, siempre he sido muy sensible y no hay mejor forma para expresar todo eso que con letras que inspiran a otras personas”, Danna Paola, cantante mexicana.

Claves

– Capacidad. Danna Paola fue descrita por Broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y habilidad vocal que ha sorprendido al público.

– Actriz. Con una carrera de más de 21 años, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite, una exitosa serie de Netflix.

– Musicaliza. Su participación en la plataforma también la llevó en 2020 a ser parte de Viaje a la Luz, canción que forma parte de los créditos finales de la película Más Allá de la Luna.

– Juez. En 2020 concluyó su participación como juez en el talent show, La Academia donde compartió con los alumnos su experiencia y aprendizaje dentro de la industria musical.

– Multifacética. Su carrera actoral comenzó como protagonista en telenovelas, como Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidó como un referente en el público juvenil.

