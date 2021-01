'No puedo creer que haya salido': Danna Paola llora tras filtración de su nuevo disco K.O.

Danna Paola sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revela que su nuevo disco K.O. fue filtrado antes de lo previsto, por lo que vivió momentos de incertidumbre y no pudo contener el llanto ante esta situación.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz confesó que al enterarse de que su nuevo material discográfico se había filtrado en Internet entró en shock.

"Sucedió algo muy loco hace rato que yo juraba que, como artistas o como persona, dije 'ah, esas cosas a mí nunca me van a pasar' y dicho y hecho, en el lanzamiento creo que más importante hasta el día de hoy en mi vida, en mi carrera, que es K.O. como ya lo conocen, pues lo único que sé es que se filtró el álbum y yo entre en shock y grité y fue como muy loco el que no podía creer lo que estaba pasando", afirmó Danna Paola.

Danna Paola / Foto: Instagram

Por esta razón, Danna Paola explicó que las plataformas musicales decidieron lanzar el disco un día antes con el fin de proteger el contenido.

"Alguien, no sé cómo, lo había filtrado antes de tiempo, entonces por protección del contenido y en esa caso Spotify lanzó el álbum para proteger y que toda la comunicación se fuera director a las plataformas. Ya respiré, yo estoy muy emocionada, muy feliz, muy agradecida, creo que todo pasa por algo", mencionó Danna Paola.

Este nuevo disco está conformado por temas como Contigo, Friend de semana, Sola, Amor ordinario, No bailes sola con Sebastián Yatra, TQ y ya, Calla tú, Bajo cero, Justifief y Me, myself con Mika.

Danna Paola llora y agradece

Danna Paola también publicó diversas historias en Instagram, donde agradeció a las personas que la apoyaron ante la filtración de su disco y rompió en llanto.

"Estoy llorando porque no puedo creer que haya salido el álbum, porque no puedo creer la situación como sucedió todo, solamente quiero dar gracias a todas las personas involucradas en esto", dijo la también actriz, quien personificó a Lucrecia en la serie Élite.

Aquí el momento…

