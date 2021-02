¿Dónde ver las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2021?

La edición 78 de los Globos de Oro está cada vez más cerca y ya se dieron a conocer las películas y series nominadas para recibir estos galardones. Este anuncio marca el inicio de la temporada de premios de este 2021, que sin duda será inusual debido a la pandemia de Covid-9, que ha puesto en jaque a la industria del entretenimiento a nivel mundial.

Tras los cierres de cines, diversas películas tuvieron que retrasar su estreno o migrar al streaming, por lo que no es extraño que las plataformas digitales dominen actualmente los Globos de Oro. Por esta razón, existe una amplia variedad de contenidos nominados que se pueden disfrutar en casa y así formar parte de la conversación durante la entrega.

Entre las películas que encabezan la lista de nominaciones se encuentra Mank, que lidera el ámbito cinematográfico con seis menciones como Mejor película de drama, Mejor guion, Mejor dirección entre otras. Esta cinta fue dirigida por David Fincher (El curioso caso de Benjamin Button), quien retoma la polémica sobre el verdadero autor del guion de la emblemática cinta Ciudadano Kane (1941) y muestra la vida Herman J. Mankiewicz mientras trata de terminar una de sus más grandes obras y lidia con sus problemas de alcohol.

Cabe destacar que Herman J. Mankiewicz fue un guionista, quien luchó por ser reconocido como uno de los autores de Ciudadano Kane. Esta historia también retrata aspectos de la industria cinematográfica de Hollywood en la década de 1930 y el elenco está conformado por Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, entre otros. Actualmente se puede ver en Netflix.

Mientras que The Crown se convirtió en la serie con más nominaciones en esta edición de los Globos de Oro con seis menciones en categorías como Mejor serie de drama, Mejor actor protagonista en serie dramática, Mejor actriz protagonista en serie dramática, entre otras. Esta serie de Netflix estrenó su cuarta temporada en noviembre del año pasado y causó revuelo al contar parte de la historia de la princesa Diana dentro de la familia real británica.

Las cintas animadas no se quedaron atrás y entre las nominadas se encuentran Unidos y Soul de Disney y Pixar. Esta última cinta tuvo su estreno exclusivo en la plataforma streaming de Disney tras la incertidumbre de la apertura de los cines, la cual cuenta la historia de un músico de jazz que sin esperarlo se adentra en un viaje por el mundo de las almas. Ambas películas se pueden ver en Disney+ al igual que la serie The Mandalorian nominada a Mejor serie de drama.

Otra de las cintas que no te puedes perder es Una noche en Miami…nominada en la categoría de Mejor dirección por el trabajo de la cineasta estadounidense Regina King, quien al igual que sus colegas Esmerald Fennell y Chloe Zhao ha puesto en alto a las mujeres en dicha categoría. La cinta se puede ver en Amazon Prime Video.

La serie Lovecraft country está nominada como Mejor serie de drama, la cual es una adaptación de la novela de Matt Ruff en la que se deberá luchar contra la segregación racial y los terrores racistas que se vivían en la década de 1950. La serie se puede ver en HBO GO.

Asimismo, Ratched nominada a Mejor serie de drama y la cinta El juicio de los 7 de Chicago nominada a Mejor película de drama se puede ver en Netflix.

La polémica de Emily in París

Emily in Paris fue nominada a los Globos de Oro en la categoría de Mejor serie de comedia musical y es protagonizada por Lily Collins. Compite contra series como The flight attendant, The great, Ted Lasso y Schitt’s Creek, la cual cuenta con cinco nominaciones.

Esta historia causó polémica durante su estreno, pues algunos consideraron que contiene clichés y estereotipos marcados de la cultura francesa.

Fue creada por el productor estadounidense Darren Star, quien estuvo al mando de Sex and the city. La primera temporada de la serie se estrenó el 2 de octubre de 2020 por medio de Netflix y cuenta con 10 episodios. Cuenta con un elenco conformado por Lucas Bravo, Camille Razat, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, entre otros.

Más de los Globos de Oro…

Chadwick Boseman. El fallecido actor fue nominado en la categoría de Mejor actor protagonista en película dramática por la cinta La madre del blues, la cual está disponible en Netflix. Esta cinta está basada en la cantante de blues Ma Rainey en el estudio de grabación.

Emma Corrin. A sus 25 años, Emma Corrin ha logrado sorprender con su talento en la cuarta temporada de la serie The Crown al interpretar a la princesa Diana por lo que está nominada a Mejor actriz protagonista en serie dramática.

Schitt’s Creek. De nueva cuenta esta serie ha arrasado con las nominaciones, pues tiene cinco menciones en categorías como Mejor serie de comedia o musical, Mejor actor y actriz protagonista en serie cómica o música, entre otros.

Actor. Gary Oldman es uno de los favoritos para llevarse la estatuilla como Mejor actor protagonista de drama por la película Mank.

