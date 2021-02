“Hay que reinventarse”: Lisardo incursiona en la venta de comida para surfear la crisis por la pandemia

No es un secreto para nadie que la crisis financiera desencadenada por la pandemia de coronavirus ha afectado duramente al mundo del espectáculo: las actividades presenciales están suspendidas y las producciones para la pequeña y gran pantalla son escasas, lo que ha desembocado una situación crítica para los artistas que ha llevado, incluso a figuras reconocidas, como Lisardo, a buscar alternativas para generar ingresos y salir adelante mientras espera un proyecto que le permita volver a ejercer lo que sabe y ama hacer: actuar.

Así lo confesó recientemente el actor y exconductor de Hoy en una entrevista a las cámaras del mencionado programa donde destapó que incursionó a la preparación y venta de comida española, específicamente de fideuá, un platillo muy popular en su tierra natal.

“Fideuá es como una paella, pero de fideos, uno de los platos más conocidos de Alicante, de mi tierra, de Valencia; hemos hecho dos para muchas personas, ya sabes, son paellas, haciendo fideuá, entre otras cosas”, explicó el histrión de 50 años, a quien el público recientemente vio en el remake de Rubí en la piel de ‘Arturo de la Fuente’.

No obstante, aunque el también cantante se siente bien con esta faceta que se ha visto orillado a desarrollar en medio del complicado panorama, espera dedicarse a la venta de comida española solo hasta que le surja una oportunidad para regresar a los foros o a las tablas.

“Hay que reinventarse en todo, pero lo que espero es que me salga lo que sé hacer porque los fideuás me salen bien, pero no como la actuación”, señaló el intérprete en telenovelas como Cuando me enamoro y numerosas obras de teatro musical como Los Miserables, Víctor Victoria, y La Novicia Rebelde, con las que ha ganado varios reconocimientos por su actuación.

Lisardo descarta regresar a su país de manera permanente

Asimismo, en la plática con el matutino del que fue conductor principal desde 2016 hasta 2017, cuando abandonó la emisión para volver a la actuación como parte del elenco de En tierras salvajes, el artista fue cuestionado si ante el duro panorama laboral que enfrenta no ha pensado en volver a España.

Ante la pregunta, el también actor de películas como Casi divas contestó seguro: “Yo soy un hombre de mundo, soy un actor. A mí donde me contraten bien contratado. Me gusta estar en México, mi residencia es aquí; tengo una hija pequeña con la que quiero estar y no creo que de un día para otro decida irme a vivir allá, tengo mi vida hecha aquí, pero si me saliera trabajo me iría y regresaría para seguir trabajando aquí”.

