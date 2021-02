Surgen rumores de infidelidad de Alex Rodriguez a J. Lo justo al celebrar su cuarto aniversario

Alex Rodriguez está metido en graves problemas. La ex estrella de béisbol y actual prometido de Jennifer Lopez está en medio de rumores de infidelidad con una estrella de reality tv.

El destacado yankee retirado, de 45 años, se ha visto envuelto en un torbellino de escándalo desde que la estrella de "Southern Charm", Danni Baird, alegó en el podcast "Reality Life With Kate Casey" que Madison LeCroy, su compañera en el programa, tuvo una cita con Alex.

"Meses antes del especial de reunión del programa, LeCroy me había dicho que estaban conversando por videollamada o algo así", sugirió Baird, de 36 años, en el podcast. "Nunca pregunté más sobre eso, ni nada por el estilo. Simplemente no entendí que era un jugador de Grandes Ligas".

Alex Rodríguez aclaró al portal del New York Post que no conoce a Madison LeCroy, "No la conozco" dijo sin más ni menos.

"Él no conoce a esta mujer", dijo una fuente cercana a la ex estrella de MLB en exclusiva a The Post. "Mira, ¿esto significa que no le envió un mensaje directo y le gustó una foto o dos? Supongo que no, pero él no la conoce, y definitivamente no se enganchó con ella".

Jennifer Lopez no ha tocado el tema, confiando en su prometido y enfocándose en sus diversos proyectos.

