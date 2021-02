Tú o nadie fue una de las exitosas telenovelas que llegó a protagonizar Andrés García, esta vez junto a Lucía Méndez, quienes formaron una pareja inolvidable en esta historia, en la que interpretaban a los personajes de Antonio Lombardo y Raquel Samaniego.

Esta telenovela se estrenó en el año 1985 en las pantallas de Televisa, causando un furor inigualable. De hecho, fue la producción más nominada en los Premios TV y Novelas en 1986, alzándose como ganadora en las categorías Mejor primera actriz, Mejor actriz joven y Mejor dirección de escena.

El impresionante cambio de Andrés García a 36 años de protagonizar Tú o nadie con Lucía Méndez

En esta historia, Antonio Lombardo tiene que enfrentarse con su hermanastro Maximiliano (Salvador Pineda), quien pretende adueñarse de su fortuna después de la muerte de su padrastro, teniéndole una envidia malvada a su medio hermano.

Incluso, Maximiliano se hace pasar por Antonio para enamorar a Raquel, cayendo en una espiral de confusiones e intrigas que cautivaron por completo al público en la década de los años 80 y que hoy todavía recuerdan con lujo de detalles. De hecho, es una de las telenovelas más aclamadas en el canal Tlnovelas.

"Tú o nadie es, para mí, la mejor telenovela mexicana de la historia, con la mejor actriz que ha tenido México, Salvador Pineda y Andrés García con sendas participaciones", "Por favor que la repitan", "La mejor versión de todas", fueron parte de los comentarios del público en el Instagram del canal.

Antes de triunfar en el mundo de las telenovelas, en los años 70 y 80, ya Andrés García había debutado hace años como actor de cine. De hecho, grabó en total más de 40 películas, siendo uno de los actores mexicanos más exitosos en este género.

Y después de Tú o nadie, actuó en telenovelas tan exitosas como Mi nombre es coraje, La mujer prohibida y El privilegio de amar. La última que grabó se llama El cuerpo del deseo, que se transmitió entre 2005 y 2006.

El cambio de Andrés García después de Tú o nadie

En la actualidad, Andrés García tiene 79 años y ha enfrentado severos problemas de salud en los últimos años, que lo han mantenido alejado de las cámaras y de la actuación, permaneciendo en casa en recuperación.

"Voy mejorando, pasé unos años muy difíciles con una operación en la columna, grande, de diez tornillos y dos placas de titanio, pero ya estoy empezando a moverme mejor", comentó el pasado noviembre de 2020 en una entrevista para Suelta la Sopa.

También ha sido objeto de polémica la compleja relación que ha tenido con sus hijos, saltando de discusión en discusión, especialmente con Andrea García. Recientemente se conoció que no la incluyó en su testamento. "Es que yo desde hace 20 años no sé dónde está Andrea García, Andrea ni su mamá sabe dónde está. Andrea desde hace tiempo decidió tener otra familia que no es su familia sanguínea. Si no se acercan, que les vaya bien", dijo el propio actor.

A pesar de los problemas de salud y con sus hijos, Andrés García sigue manteniendo el ánimo firme, dispuesto a seguir disfrutando de cada instante y momento especial que le traiga el día a día.

