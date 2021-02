Carlos Rivera confiesa la insólita razón por la que casi no ingresa a La Academia

Carlos Rivera estuvo recientemente en el programa Tu-Night con Omar Chaparro, donde ofreció una amena entrevista en la que habló sobre los inicios de su carrera y sobre cómo casi no ingresa a La Academia, reality por miedo del cual se dio a conocer y alcanzó reconocimiento en la música gracias a su inmenso talento.

"Desde que tengo memoria siempre quise ser cantante", comenzó manifestando Carlos Rivera al conductor de televisión, quien con sus comentarios siempre lograba desatar las risas del cantante.

Carlos Rivera deja cariñoso mensaje a Cynthia Rodríguez y fans piden que se casen Ambos tienen una hermosa relación aunque poco comparten de ella en redes

Carlos Rivera confiesa la razón por la que casi no ingresa a La Academia

El intérprete de canciones como Recuérdame y Me muero se remontó a la época de las audiciones para ingresar a La Academia, acotando que casi no logra calificar por una insólita razón: su edad.

"Yo era menor de edad, llegué a los finalistas y ellos no se habían dado cuenta que tenía 17 años hasta la final, ya que éramos nada más 40. Entonces ya no, ya no quedo, porque dijeron tienes 17, pues no…", acotó el cantante de 34 años, pero afirmó que eso no lo desanimó, más bien lo llenó de aún más motivación.

Entonces, después se entera de otros castings para entrar a la tercera generación del reality show musical de TV Azteca: "De repente, casting de la tercera generación de La Academia (…) fuimos al de Veracruz, dije pues en la otra llegué a la final, pues el primer filtro, ya… yo empiezo a cantar, le metí todo (…) y me dice el que me estaba viendo 'gracias' y agarra mi hoja y la pone en el montón de los que no se estaban quedando".

Carlos Rivera enamora con una ostentosa chamarra Louis Vuitton de 46 mil pesos y pantalón de mezclilla en ¿Quién es la máscara? Enamoró a las fanáticas en redes

La historia de lucha de Carlos Rivera

Esto, lejos de cortarle las ganas de triunfar, lo empujó aún más. "Me dice mi papá, pues vámonos a Huamantla. Me pegó el orgullo y me pegó el decir por algo se está repitiendo este casting, me voy a volver a formar le dije a mi papá", contó, para el asombro de Omar Chaparro ante la determinación que tuvo Carlos Rivera en aquel entonces.

Al terminar su audición, el experto que estaba evaluándolo le dijo: "Ok, muchas gracias, nos vemos después", por lo que Carlos Rivera pensó que era un rechazo. Y entonces él le dijo: "No, por favor, mire, que ya me formé y le cuento toda mi historia en dos segundos, por favor déjame que te cante otra canción, era un argentino, Óscar López, y me dice si querés cantáme otra canción pero ya te dije que nos vemos después. Y me dice la chava del al lado, 'que te está diciendo que te ve después, que ya pasaste, que te ve al rato".

Fue así como la historia musical de Carlos Rivera cambió para siempre, porque luego de esta audición, aprobó todos los filtros a los que fue sometido, ingresando a La Academia y alzándose como ganador en 2004.

Te recomendamos en video