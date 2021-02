Eric del Castillo asegura que no cree en las vacunas y revela su método para prevenir el COVID-19

Eric del Castillo tiene 87 años, por lo que puede participar en el registro para que los adultos mayores puedan acceder a la aplicación de la vacuna para protegerse contra el coronavirus COVID-19. Sin embargo, el histrión ha explicado sus razones para "no creer en la vacuna".

El padre de Kate del Castillo, a través de una entrevista vía videollamada con el programa 'De primera mano, revela que no cree en las vacunas y dio detalles sobre el método que él y su familia han utilizado para prevenir la enfermedad.

"Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y que me digan lo que quieran, y he visto a mucha gente, familiares míos que estuvieron a punto de morir y que se han salvado con el dióxido de cloro, y también mi esposa", dijo refiriéndose a Kate Trillo.

Eric del Castillo contó que ha mantenido estrictas medidas sanitarias durante la pandemia, resguardándose en casa y solo saliendo de ser necesario. Dio detalles sobre cómo se mantiene en movimiento físico a pesar de permanecer en su hogar: "En este momento voy a empezar a hacer mis ejercicios, a caminar, subir escaleras, bajarlas, volverlas a subir, diario, cuando tengo mucha flojera no lo hago, pero procuro siempre estar en forma".

Internacionalmente no recomiendan el uso del dióxido de cloro

Internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda el uso del dióxido de cloro, desaconsejando su uso como sustancia para prevenir el coronavirus. Al respecto, el histrión dio su opinión: "No me importa. Ya tenemos tomándolo como… no de diario, de repente descansamos y volvemos a tomárnoslo y en fin, tendremos unos seis meses de pérdida tomándolo".

Además, aseguró que Verónica y Kate, sus hijas, también utilizan el químico. "Ellas también están tomando dióxido de cloro, tenemos mucha información al respecto, información científica", explicó el actor.

Sobre promover la no vacunación, Eric del Castillo dejó claro que "cada quien tiene sus opiniones y convicciones": "Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, simplemente yo no me vacuno".

