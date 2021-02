Yalitza Aparicio habla de sus libros favoritos con un sencillo look de jeans con suéter gris y blazer menta

Yalitza Aparicio no solo busca inspirar a su público a través de su trabajo actoral o humanitario, sino además quiere sembrar en sus seguidores la curiosidad por la literatura. Entonces, fue así como grabó un video para su canal de YouTube, comentando sus libros favoritos.

Comenzó su lista personal de libros preferidos nombrando Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, historia que leyó por primera vez hace un par de años. Después, siguió con el libro Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado, de Odín Dupeyrón, comentando lo siguiente: "Este libro me trae muchos recuerdos porque lo leí estando en la Ciudad de México y me encontraba en una etapa de mi vida en donde tienes que ponerte a reflexionar muchas cosas, qué está pasando, las personas que vas conociendo en el camino, las decisiones que estás tomando y el cómo te has arriesgado a salir de esa zona de confort (…)".

Yalitza Aparicio enamora con su sencillez en un pantalón de mezclilla y una blusa étnica roja con bordado colorido Se mostró casual y elegante con este atuendo colorido y encantador

Yalitza Aparicio habla de sus libros favoritos con un sencillo look de jeans con suéter

También hizo mención a la novela El viaje de los colibríes, de la autora mexicana Sue Zurita, ya que le permitió reafirmar sus convicciones: "Al leerlo me di cuenta que era exactamente aquello que yo tanto pensaba, que es el hecho de que nadie te puede cortar las alas, el colibrí es un ser que no puede estar encerrado y que siempre se permite seguir volando".

Una vez más, Yalitza Aparicio se ganó la admiración de sus seguidores, quienes quedaron fascinados con su gusto para la lectura e, incluso, le propusieron formar un club de lectura para compartir más a menudo los libros que va leyendo.

Roma Cortes Awww me gustó! Un club de lectura con Yalitza sería genial

Awww me gustó! Un club de lectura con Yalitza sería genial Melxnie.Ortiz Muy buenos libros, grandes recomendaciones

Te admiro mucho Yali, saludos

Muy buenos libros, grandes recomendaciones Te admiro mucho Yali, saludos Miss Coffee Bravo Yalitza! Ver jóvenes como tú creando contenido inteligente y que hay mujeres como tú, con un alma y que no tienen la cabeza hueca, me llena de esperanza

Bravo Yalitza! Ver jóvenes como tú creando contenido inteligente y que hay mujeres como tú, con un alma y que no tienen la cabeza hueca, me llena de esperanza Salvador Barcenas Excelente hábito de leer, felicidades… Cito una frase que encontré en el libro que actualmente leo. Los libros son espejos, sólo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro

Yalitza Aparicio posa en pijama desde su sencilla sala de estar con sillón gris, plantas y mesa de cristal Enamoró con su belleza al natural

Y en esta ocasión, Yalitza Aparicio, reina de las alfombras rojas, optó por un relajado y cómodo atuendo para usar en casa, compuesto por un jean skinny y una sudadera gris, perfecto para las bajas temperaturas en Ciudad de México durante el invierno. Y en la portada del video, añadió un blazer verde menta que combinaba a la perfección con su look neutro.

Captura de video

Te recomendamos en video