Todo lo que debes saber de 'Bliss', la nueva película de Amazon Prime con Salma Hayek y Owen Wilson

'Bliss' es la nueva apuesta de Amazon Prime para seguir compitiendo en el mundo de las plataformas de streaming. Con Salma Hayek y Owen Wilson como protagonistas, la cinta combina el drama, la ciencia ficción y el ingrediente más importante de la trama: el romance.

Mike Cahill ('The Path', 'Nightflyers') es el director y escritor de esta película, con una duración de 1 hora y 44 minutos. Además de los protagonistas, el elenco lo completan Madeline Zima, Nesta Cooper, Joshua Leonard, Jorge Lendeborg Jr., DeRon Horton, Steve Zissis, entre otros.

Salma Hayek interpreta el papel Isabel, mientras que Owen Wilson es Greg, quienes se conocen y se enamoran en medio de las sospechas de Greg (recién divorciado) sobre la existencia de un mundo virtual, en el que, Isabel precisamente, puede moverse entre la realidad y esa simulación. Como curiosidad, la mujer vive en las calles.

Uno de sus encuentros permite que la protagonista le revele a Greg que la naturaleza de su mundo no es lo que parece y le demuestra que puede hacer que los objetos se muevan con los movimientos de sus manos y explicándole lo que es falso en su mundo real.

A espera de la aceptación del público, 'Bliss' no ha sido bien recibida del todo por la crítica especializada, que ya ha dado veredictos sobre sus impresiones por la película de Amazon Prime.

Besay García Benítez de 'El Espoiler' catalogó la cinta como "una propuesta de ciencia ficción extraña, lenta y carente de profundidad". "No solo es confusa, sino que además su ambigüedad resulta tramposa y exagerada. El director juega con la dualidad del espectador mientras este trata interpretar la película, pero cualquier camino que decidamos tomar será igual de previsible. No hay ningún misterio", añadió.

Por su parte, Randy Myers, crítico del San Jose Mercury, explicó: "La encontré igualmente convincente y frustrante, pero aprecié lo apasionado que es acerca de lo que intenta decir".

