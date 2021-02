Muere la reportera Lupita Elizondo

La periodista Lupita Elizondo falleció este sábado de un infarto fulminante, informó personal cercano a la corresponsal del programa Primer Impacto en Houston, Texas.

El portal Blog del regio también confirmó la noticia en redes sociales. "La periodista regiomontana y corresponsal de espectáculos de #Univisión desde Houston, Texas, @lupitaelizondoo, falleció este sábado. Las primeras versiones indican que la reportera que formó gran parte de su carrera en la sección “Hitomatazos” en #Multimedios, habría sufrido un infarto. El equipo de noticias de Primer Impacto y Univisión, así como ex compañeros de la periodista, lamentaron el fallecimiento" se puede leer.

⚠️Fallece Lupita Elizondo La periodista regiomontana y corresponsal de espectáculos de #Univisión desde Houston,… Publicado por Blog del Regio en Sábado, 6 de febrero de 2021

Lupita Elizondo inició su carrera en medios impresos y la televisión de Monterrey. Tras una exitosa trayectoria, se mudó a Estados Unidos donde trabajó como corresponsal de los programas El Gordo y La Flaca y Primer Impacto.

Su última comunicación fue en su cuenta de Instagram lamentando la muerte de su compañero de profesión, Noe Lopez Suarez, impactada por su muerte.

Varias personalidades del espectáculo han lamentado la muerte de la periodista. Entre ellos Poncho De Nigris, quien recordó cuando colaboraron juntos en un programa en Monterrey. Incluso hace una semana le otorgó una entrevista.

"No lo puedo creer! @lalupiselizondo acabo de hacer una última entrevista contigo, fue mi última entrevista y platicamos mucho de la vida. No sabes el dolor que tengo en mi corazón. Te voy a extrañar mucho. Gracias y QEPD 🙏🏻 te amamos", escribió el ex Big Brother en su cuenta de Twitter.

No lo puedo creer ! @lalupiselizondo acabo de hacer una última entrevista contigo, fue mi última entrevista y platicamos mucho de la vida. No sabes el dolor que tengo en mi corazón. Te voy a extrañar mucho. Gracias y QEPD 🙏🏻 te amamos. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) February 6, 2021

Por su parte, el presentador de Canal Multimedios TV, Oswaldo Martínez, "El pollo", le escribió un tierno mensaje.

"Fuiste una gran consejera y gran maestra, gracias por todo tu cariño, jamás olvidaré tantos eventos que nos tocó trabajar juntos, descansa en paz Lupita Elizondo", detalló en la red social.

Fuiste una gran consejera y gran maestra, gracias por todo tu cariño, jamás olvidaré tantos eventos que nos tocó trabajar juntos, descansa en paz Lupita Elizondo pic.twitter.com/LewjRM013q — Oswaldo Martínez Pollo🐤 (@Pollo) February 7, 2021

