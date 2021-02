Becky Reynoso arranca nuevo ciclo en la televisión tapatía

Becky Reynoso inició este año con muchos cambios en su vida profesional, con momentos que no esperaba, pero que le han permitido darse cuenta que los ciclos terminan y nuevas oportunidades llegan.

La periodista y conductora trabajó 24 años para Televisa, empresa que decidió hacer cambios, lo que provocó la salida de la conductora que daba todas las noches la información por noticieros Guadalajara.

“No sé hasta cuando Becky Reynoso diga hasta aquí, porque todo tiene su ciclo. Salir de Televisa no fue lo que me hubiera gustado, porque me hubiera gustado tener una salida que fuera correspondida a la entrega de 24 años. La televisión es muy demandante, tienes que estar siempre bien, no hay momentos de dolor porque los transmites; al final de cuentas, uno esperaría que el agradecimiento fuera mutuo, por todo este tiempo”, compartió Becky ante su sorpresiva salida de la televisora, de la cual no pudo despedirse al aire.

La periodista que se ganó el cariño de la gente compartió una emotiva anécdota ,como un ejemplo de lo que puede generar su trabajo.

“Ha sido una etapa muy complica, porque muchas personas quizá todavía ni saben que salí de Televisa o no se han dado cuenta. Hace tiempo, en los primeros días de enero, vino una señora de la tercera edad a tocar a mi casa, para ver si no estaba enferma porque no me había visto tres semanas en la televisión, eso te llena de mucho compromiso. La gente me ha visto desde hace muchos años, que me siguió desde la radio y fueron 24 años en dos noticieros distintos, pero principalmente más de 20 años junto a José Antonio Fernández, quien ya murió. Pocas conductoras tenemos esta amarga experiencia de tenerle que decir adiós a un compañero, pero la gente me apapachó y me dio ánimos”.

Las claves del nuevo reto

Madurez

“Cambio de piel, pero la esencia es la misma. No es la misma Becky Reynoso que llegó hace 24 años a Televisa, que me dio la oportunidad de desarrollarme; el tiempo te da la madurez, con eso llego a una nueva televisora. Esta oportunidad de TV Azteca la voy a aprovechar para mostrar mi experiencia, con una profesión que he realizado la mitad de mi vida”, adelantó la conductora.

Críticas

“Hay personas que les agrada las noticias, pero a otras no, así que lo respeto. Hay personas que me hacen algunas criticas en redes sociales, pero me gusta platicar con ellas y darles mis puntos de vista, para tratar de hacer un periodismo más profesional. Muchas veces las personas quisieran vernos más agresivos e insistentes, eso puede ser bueno o malo, pero la experiencia con el tiempo te lo va marcando”, finalizó Becky Reynoso.

¿Cuándo y dónde ver el nuevo noticiero de Becky Reynoso?

8 de febrero. Info 7 Noche, de lunes a viernes a las 21:00 horas, por a+ 7.2 TV Azteca Jalisco.

