Lucero en un vestido de gasa verde con falda tipo tulipán enseña cómo ser elegante a los 50 años

Lucero ha sido una inspiración para sus fans a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria artística, ya que ha construido una sólida carrera a base de talento, esfuerzo y disciplina, sin llamar la atención con escándalos o polémicas.

De hecho, hoy en día a sus 51 años de edad, es una de las artistas que se siente orgullosa cada vez que se muestra al natural, dejando ver que su belleza es auténtica y genuina y no construida a base de retoques estéticos o cirugías.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, confesó que su propia hija incluso ha llegado a rogarle que no se inyecte bótox ni se haga cualquier retoque: "Siempre me dice, Ma, te pido un favor, no te vayas a poner bótox, porque si te pones bótox ya no vas a ser la novia de América. Y le digo, pero qué voy a hacer con mis arrugas, 'Ma, así estás bonita, así eres la novia de América y así te conoce toda la gente, porfa no te pongas bótox"".

Y al ser consultada sobre si ha considerado inyectarse bótox, lo negó: "No, es que yo como veo que todo el mundo se pone, yo digo será que la que soy rara soy yo, entonces digo será que me tengo que poner, pero luego me veo al espejo y me gusta como me veo (…) Me veo como una persona de mi edad".

A sus 51 años, siempre deslumbra con su presencia y su elegancia con los vestidos que escoge tanto para los eventos como para las sesiones de fotos. Y hace un par de años mostró el vestido ideal para las mujeres maduras: se trata de un maxi vestido de gasa verde estampada, de falda con abertura y escote en V, dando clase de moda y estilo.

Lucir vestidos largos o maxi vestidos tiene su ventana, ya que primero que nada aportan una elegancia única. También, estilizan la figura, ayudando a disimular cualquier rollito y además, te ayudan a verte un poco más alta, siendo todo beneficios usar este tipo de prendas.

