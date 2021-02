¿Quién interpretará el himno nacional de EU en el Super Bowl LV?

El Super Bowl LV es uno de los eventos deportivos más esperados del año, que esta edición contará con la presentación de The Weeknd durante el medio tiempo y promete ser una de las más impactantes. Pero algo que se debe pasar desapercibido es la interpretación del himno nacional de Estados Unidos.

En esta ocasión, el partido se llevará a cabo en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, donde los equipos Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs se disputarán el campeonato del Súper Tazón, donde se espera que Tom Brady gane su séptimo anillo.

Cabe destacar que durante la edición LIV del Super Bowl, el himno nacional de Estados Unidos fue interpretado por la cantante Demi Lovato, quien logró impactar con su voz, además fue una de sus primeras presentaciones luego de una dura batalla contra las adicciones.



En ediciones pasadas, el himno nacional ha sido interpretado por Demi Lovato, Lady Gaga, Christina Aguilera, Whitney Houston, entre muchos otros.

Super Bowl / Foto tomada: Publisport

En cuanto al entretenimiento se espera que The Weeknd sorprenda a los espectadores al seguir con el concepto que ha mantenido con su reciente disco After hours, pues hay que recordar que durante sus presentaciones en vivo, el cantante canadiense ha lucido golpes en el rostro.

Tom Brady, cuarto mariscal de campo en disputar un Super Bowl con dos equipos diferentes TB12 disputará su décimo Súper Tazón, el primero con los Bucs, y quiere seguir haciendo historia en la NFL

¿Quiénes interpretarán el himno nacional de EU en el Super Bowl?

La cantante de soul y R&B, Jazmine Sullivan será una de las encargadas de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante el Super Bowl LV.

Jazmine nació el 9 de abril de 1987 en Filadelfia y actualmente cuenta con dos álbumes de estudio llamados Fearless y Love me back conformados por canciones como Need you bad, Dream big, Excuse me, entre otros. Además cuenta con 4.3 millones de oyentes mensuales en Spotify y entre sus canciones más famosas se encuentran Bust your windows, Lost one, On it, Pick up your feelings, Girl like me, entre otras.

Asimismo, el músico Eric Church cantará junto a Jazmine antes de iniciar el partido. Cabe destacar que Eric es un reconocido músico de country, quien cuenta con siete discos de estudio y actualmente tiene 5.4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Los jugadores con más anillos en el Super Bowl Conoce a esos históricos jugadores que a lo largo de estas 100 temporadas de la NFL se han convertido en leyendas y han conquistado la mayor cantidad de anillos de Super Bowl

