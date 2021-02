Amanda Miguel y Diego Verdaguer muestran el lado más divertido de su relación en TikTok, desatando las risas entre los fans

Amanda Miguel es una de las cantantes más admiradas de todos los tiempos y a sus 64 años, sigue más vigente que nunca en la música gracias a canciones tan memorables como Él me mintió, tema que acaba de cumplir 40 años de ser estrenado y continúa siendo uno de los favoritos de su público.

A pesar de la pandemia, motivo por el cual se han cancelado todos los shows masivos en todo el mundo, la artista de origen argentino presentó un concierto online el pasado diciembre, pudiendo reconectarse con su público a distancia y deleitándolos con buena música en momentos tan complejos como este.

"Qué felicidad poder compartir esto con ustedes, gracias por ser mi motor", escribió Amanda Miguel al publicar en su galería de Instagram un extracto el concierto a distancia dedicado a sus más fieles fanáticos.

Pero la también intérprete de temas como El gato y yo y Así no te amará jamás, también ha demostrado que tiene talento para la comedia y se ha convertido toda una sensación en TikTok con los divertidos y curiosos videos que publica junto a su esposo, el también cantante Diego Verdaguer.

Hace un par de días, desató las risas de su público al imitar junto a su esposo, un audio de los personajes Federica y Ludovico de la serie cómica La Familia Peluche, personajes interpretados por Consuelo Duval y Eugenio Derbez.

En la grabación, Amanda Miguel discute de forma graciosa con su esposo porque no le toma la mano: "Solo así, siempre tengo que pedirte que mes des un beso o me des la mano porque a ti no te nace", se escucha en el curioso audio.

En otro de los videos publicados en TikTok, Amanda Miguel y Diego Verdaguer imitan a Ángela Aguilar y a Christian Nodal interpretando el tema Dime cómo quieres, cautivando al público con su creatividad y simpatía ante la cámara.

"Fabulosos", "Los amo", "Hermosos, cómo me hicieron reír, eso es exactamente lo que necesitamos", "Más videos así, por favor", "Su carita toda tierna y sus gestos me dan años de vida", "Hermosos, ustedes puro amor siempre", fueron parte de las reacciones al video, que también compartieron en los Reels de Instagram.

Y en su más reciente grabación para esta red social, en la que se han sabido ganar su lugar entre los millennials, mostraron una escena en la Diego Verdaguer le daba un obsequio a Amanda Miguel, y aunque confesó que no le gustó el regalo, pues reconoció que 'la intención es lo que cuenta.

