Critican show de The Weeknd en el Super Bowl y piden que Dua Lipa sea la anfitriona en 2022

Este domingo se presentó The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl número 55, donde maravilló con su espectáculo a las más de cien millones de personas en la audiencia, que vio como los Bucaneros de Tampa Bay se declaraban campeones.

En un espectáculo que comenzó en las gradas, luego entró al estadio antes de apoderarse de todo el campo, The Weeknd realizó una mezcla de alto octanaje de sus éxitos durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV. Si bien las cosas aparentemente salieron sin problemas, el artista ganador del Grammy aún atrajo mucha atención en las redes sociales.

Yo tratando de borrar el mal recuerdo del show de medio tiempo de #TheWeeknd en el #SuperBowl pic.twitter.com/2RNp5JfUU7 — Wilson Angel (@AngelWison) February 8, 2021

Los usuarios de Twitter inmediatamente se pusieron a trabajar creando memes y comparando varios aspectos del set entre sí, desde los bailarines de respaldo que parecían robots en las gradas hasta la sala dorada en la que The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, cantó su éxito "Can't Feel My Face", a los bailarines vendados que se apoderaron de todo el campo para la final.

Reto a @theweeknd a que supere este show de medio tiempo: pic.twitter.com/4t0YnZRKY6 — Guillermo Saviñon (@GuillermoESM) February 8, 2021

Con una mayoría de opiniones positivas sobre el espectáculo, en el que The Weeknd puso dinero de su propio bolsillo y tuvo que hacerlo de manera reducida, sin el escenario gigante en el medio del campo, hubo muchos que desearon ver otros artistas presentes.

Los que dicen que el show de @theweeknd fue malo, claramente no se han montado en un escenario en su vida 💆🏼‍♂️💆🏼‍♂️💆🏼‍♂️ — Lara Project (@LaraProject) February 8, 2021

Dua Lipa fue el nombre que más salió a reducir cuando tocó comentar sobre quiénes preferían sobre el cantante canadiense.

🕯🕯🕯 por un 2022 donde la anfitriona del medio tiempo del súper bowl sea Ariana Grande, Dua Lipa o Taylor Swift 🕯🕯🕯 — 𝕊𝕡𝕠𝕠𝕜𝕪 𝔹𝕠𝕪 🙇🏻‍♂️ (@omarvelazco03) February 8, 2021

"Por un 2022 donde la anfitriona del medio tiempo del súper bowl sea Ariana Grande, Dua Lipa o Taylor Swift" escribió un usuario en Twitter. Dua Lipa tubo un fantástico 2020, obteniendo varias nominaciones al Grammy con su segundo disco Future Nostalgia.

Otros simplemente dijeron que el show ofrecido por J.Lo y Shakira el año pasado estuvo mucho mejor que este, afectado por la pandemia y reducido a un escenario en el área de las gradas.

