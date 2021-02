Isabel Lascurain regresa al programa 'Netas Divinas'

Isabel Lascurain, una de las presentadoras originales de la emisión de Unicable, Netas Divinas, volvió como conductora invitada, tres años después de su última participación en el popular programa de televisión.

Te puede interesar

Novia de Vicente Fernandez Jr. llamada ‘Kim Kardashian mexicana’ revela sus cirugías La empresaria mexicana, quien ha ganado notoriedad por su noviazgo con Vicente Fernández Jr., confesó que se realizó el primer retoque a los 20 años

El miércoles 10 de febrero, la cantante vuelve a la emisión donde debutó como conductora, para acompañar en la conducción a la generación actual de “Netas”: Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez.

Cortesía Netas divinas

Del 2007 al 2018, la integrante de Pandora, Isabel Lascurain, fue una de las presentadoras más queridas de Netas Divinas, que durante este tiempo se convirtió en uno de los programas más importantes de la televisión de paga.

Samsung: Galaxy S21 5G, S21+ 5G y S21 Ultra 5G llegan a México en Pre-order No te pierdas los beneficios de comprar durante Pre-order, del 05 hasta el 18 de febrero

Además, esta semana Netas Divinas contará con la presencia de Omar Fierro y Emmanuel Palomares, actores que enfrentarán los puntos de vista de los hombres, con los de las mujeres, en una dinámica, donde ellos tendrán que maquillarse frente a las cámaras y ellas sufrirán con una máquina de toques.

El regreso de Isabel Lascurain a Netas Divinas será este miércoles 10 de febrero, a las 9:30 de la noche, por Unicable.

Isabel Lascurain polémica

Hace unos meses a través de una transmisión en vivo por Instagram, Martha Figueroa reveló la razón por la que la despidieron del programa Netas Divinas.

De acuerdo con la conductora, su despido se debió a una pelea que tuvo con Isabel Lascurain a quien le gritó, así como al productor del programa.

Tras unos años de lo sucedido, las famosas recordaron este polémico momento. En una de las emisiones del programa Montse & Joe, Isabel Lascurain y Martha Figueroa hablaron sobre la pelea que tuvieron mientras grababan Netas Divinas. La periodista de espectáculos mencionó que en ese momento ella pasaba por momentos complicados en su vida.

“Ese momento fue terrible, si me lo hacen ahorita me voy a mi casa y ya, pero en ese minuto mi papá había muerto dos semanas antes y fue la tristeza más grande de existencia, pero yo decía que me quedaban mis netas”, contó Martha Figueroa.

TE RECOMENDAMOS VER