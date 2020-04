Natalia Téllez revela que 'besó' a Daniela Magun en Netas Divinas

Natalia Téllez es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, quien actualmente forma parte del programa Netas Divinas de Unicable, donde comparte cámaras con Paola Rojas, Consuelo Duval, Jacky Bracamontes y Daniela Magun. Durante uno de los programas, Téllez afirmó que Daniela Magun la besó "súper bien".

En las últimas semanas el programa Netas Divinas se ha realizado a la distancia, pues las conductoras se conectan desde sus hogares con el fin de evitar más contagios. Por lo que durante uno de las transmisiones, Daniela Magun reveló que en muchas ocasiones, diversas mujeres han tratado de conquistarla.

"Me ha pasado muchas veces, pero te voy a decir con toda honestidad yo soy la persona más respetuosa y tengo muchas amigas que les gustan a las mujeres, que son mujeres y les gustan las mujeres que son de mis mejores amigas, de mis hermanas de vida pero a mí no me gustan las mujeres, entonces alguna vez en un juego de botella intenté darle un beso a una con quien me tocaba y le decía yo sí sé besar bien pero no podía, estaba tan nerviosa, tan incómoda y fuera de lugar que y me da mucha pena ¿Qué creen? Todas ustedes la conocen pero no les voy a decir", mencionó Daniela Magun, integrante de Kabah.

Por lo que Natalia Téllez no tardó en responder. "Eso fue culpa de la chava porque a mí sí me besaste súper bien. No tuvimos ni medio problema", confesó la conductora.

Pero tal parece que todo fue parte de una broma de Natalia Téllez, quien ha provocado un supuesta "disputa amorosa" entre Daniela Magun y Consuelo Duval.

