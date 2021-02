Novia de Vicente Fernandez Jr. llamada 'Kim Kardashian mexicana' revela sus cirugías

Mariana González, conocida como la Kim Kardashian mexicana, quien a menudo presume los retoques que se ha hecho y anima en redes sociales a otras mujeres a operarse, compartió algunos de sus más grandes secretos, entre ellos, las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido para verse espectacular

A través de su cuenta en Instagram, la empresaria organizó una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes no tardaron en cuestionar cuántas y cuáles cirugía se ha hecho.

“[Tengo] lipoescultura, aumento de busto, mis glúteos es grasa no es implante, y me he hecho retoquitos en mi cara también”, comenzó.

Además, la Kim Kardashian de Tepatitlán destapó los retoques que se ha hecho en el rostro y confesó que se operó por primera vez a los 20 años.

“Te voy a explicar, yo tengo la bichectomía. Tengo lipo de papada. Tengo relleno de labio, pero es relleno. También te rellenan para marcarte un poquito esto (la parte de la mandíbula). Mi nariz no, eso sí es natural. Me hice hace años para que se me hiciera el ojo más jaladito”, agregó.

Mariana González también fue cuestionada sobre si ha tenido problemas con sus implantes, lo que respondió que se siente cómoda y nunca le han molestado.

“Ahorita los implantes están tan tan naturales, lo haría y te lo mostraría para que vieras que se siente y se ve muy natural. Ahorita ha avanzado todo, no creas que es así como una roca, se siente así como si fuera tuyo”, aseguró.

Según cuenta la novia de Vicente Fernández Jr., su intención al revelar sus cirugías, las clínicas a las que ha ido, y los profesionales en los que confía, es ayudar a otras mujeres a que se sientan bellas, e impedir que caigan en manos de estafadores.

Para la Kim Kardashian, es necesario eliminar el tabú que existe en este sentido, y no importa si vas demasiado “tuneado” o “producido”, sino que te sientas bien contigo mismo. Así lo recordó cuando una de sus seguidoras admiró su figura durante la ronda de preguntas y respuestas.

