La polémica cantante Alejandra Guzmán retoma la actuación para formar parte de la segunda temporada de "El juego de las llaves", aquí tendrá una participación muy especial, tanto que hasta hará un desnudo total, situación para la que aseguró no estar preparada, pero que hizo con mucha seguridad gracias al apoyo de la producción que la aconsejó y preparó para ello.

Alejandra Guzmán confesó todo lo que sintió al desnudarse a sus 52 años para "El juego de las llaves"

Esta estrella que a su paso deja una estela de rebeldía, no dudó en aceptar este rol, pues considera que tiene muchas similitudes con su personalidad, ya que fue descrito como el de una mujer emprendedora, que no le importa el qué dirán y sobre todo que tiene un corazón muy noble. Esto hizo que aceptara inmediatamente, pero lo que tenía previsto es que debía desnudarse ante las cámaras.

"Fue muy fuerte, muy fuerte, porque yo me tuve que desnudar, nunca me había desnudado a mis 52, entonces sí es un orgullo, pero me costó, me costó tener que quitarme muchos tabúes y decir: 'Bueno si tengo mis cicatrices, también tengo que estar así como estoy'. Y me cuidaron mucho, fue muy bonito", aseguró en una entrevista al programa De primera mano.

Sobre su regreso a la actuación, la intérprete de "Hacer el amor con otro" señaló que no le fue ajeno, pero tampoco fue fácil, pues tenía mucho tiempo alejada de este tipo de producciones en la que hay que cuidar muchos detalles y sobre todo aprender los diálogos para verse natural y convincente para el público.

