Tom Holland aclara si Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán o no en 'Spiderman 3'

Luego de asegurar que 'Spiderman 3' es "la película más ambiciosa de superhéroes que jamás se haya hecho", Tom Holland ha revelado nuevos detalles sobre lo que veremos en la secuela de 'Spiderman: lejos de casa'.

La llegada de un multiverso con varios Hombres Araña y personajes de películas del pasado sobre Peter Parker es uno de los grandes rumores para la cinta. Ya fueron confirmados Jamie Foxx como Electro, villano que de 'The Amazing Spiderman 2: El poder de Electro', y Alfred Molina como Otto Octavius, mejor conocido como el Doctor Octopus, papel que tuvo en 'Spiderman 2.

Curiosamente, Electro y Octopus fueron villanos de películas de 'Spiderman' con Andrew Garfield y Tobey Maguire, respectivamente, como Spiderman. Y parte de ese rumor de multiverso incluye la posibilidad de tener a las tres generaciones de Peter Parker, incluyendo a Tom Holland, en la nueva película de Marvel Studios.

En una entrevista con 'Esquire', el actor ha asegurado que ninguno de ellos estará presente en el largometraje: "No, no, no van a aparecer en esta película. A no ser que me hayan escondido esta brutal pieza de información, que creo que es un secreto demasiado grande para que lo pueda guardar. Pero, no. Será una continuación de las películas de 'Spiderman' que hemos estado haciendo".

The star seems pretty certain about this popular MCU theory. https://t.co/WmwDou5gbL — Esquire (@esquire) February 9, 2021

"La película más ambiciosa"

'WandaVision', la serie de Marvel Studios sobre la Bruja Escarlata y Vision, parece haber abierto la puerta de un multiverso al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que podría consolidarse con 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' y, precisamente, 'Spiderman 3'.

Sobre su tercera película como protagonista y vistiendo el traje del Hombre Araña, Tom Holland dijo que es "la película más ambiciosa de superhéroes": "Te sientas y lees el guion y ves lo que están intentando hacer y están consiguiéndolo. Es muy impresionante. Nunca he visto una película independiente de superhéroes como esta".

El filme, dirigido por Jon Watts y con la actuación de Zendaya, pautado para estrenarse el 17 de diciembre de este año, es uno de los más esperados del UCM en su Fase 4.

‘Cherry’ Star Tom Holland Talks Getting an Itch for Directing and ‘Spider-Man’ Is ‘Most Ambitious Superhero Film of All Time’ https://t.co/knI0dtols5 — Variety (@Variety) February 4, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: