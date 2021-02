De soldador a protagonista de Ya no estoy aquí; la historia del actor Juan Daniel García Treviño

Ya no estoy aquí, se convirtió en la mejor película mexicana de 2020, aplaudida y premiada en diversos festivales de cine, nacionales e internacionales, sobresalió el nombre de Juan Daniel García Treviño en los créditos, un chico que aspiraba al éxito desde niño, pero jamás imaginó que la actuación sería su camino.

Te puede interesar

Mon Laferte realiza mural a la menstruación y la llaman "individualista y egoísta" Existen dudas sobre si Mon Laferte cuenta con las autorizaciones para realizar murales en Valparaíso, por lo que podría ser multada

Conocido como "el de las patillas", el del chuntaro style, el de la cumbia rebajada o simplemente como "el Terko Mayor", Derek (como él mismo decidió apodarse) presencia en tiempo real cómo su debut como actor en Ya no estoy aquí lo tiene cerca de una premiación al premio Óscar, por lo que es valioso conocer sus orígenes.

La cinta se perfila para ganar un Óscar / Netflix

Protagonizó el filme mexicano como Ulises, el líder de una banda regiomontana conocida como “Los Terkos”, en donde la historia no solo lo llevó a contar la desigualdad social del país (México), sino a reflejar la cumbia rebajada, uno de los ritmos colombianos que tuvo un auge en la región de Monterrey hace unas décadas.

El actor, que antes de la fama se dedicó a la música como miembro de El son de Kumbia, llegó a “las grandes ligas” gracias a la película de Fernando Frías de la Parra, pero antes, hizo un largo recorrido que contó mediante un video para Netflix.

En el clip,Juan Daniel García Treviño contó su historia de vida, cómo creó su propia pandilla, cuándo comenzó a bailar, a qué se dedicaba antes de llegar a la televisión y muchos detalles más.

"Yo nací en la colonia Celestino Garza, a los cinco años nos reubicaron al norte de la ciudad de Monterrey porque vivíamos en la orilla de las vías del tren y era peligroso. Me acuerdo que éramos los únicos que teníamos tele. En algún momento un huracán se llevó todas nuestras cosas y metimos en la caja de un tráiler nuestra tele, de repente todos los vecinos se empezaron a juntar para verla. La colonia comenzó a crecer y ahí formamos entre todos la pandilla de los Washalokos".

Ya no estoy aquí un paso más cerca de ganar el Óscar, es finalista para la nominación a Mejor Película Extranjera Las nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo

Juan Daniel García Treviño aseguró que entre su banda y otras más, organizabas retas de baile. Cada una se identificaba con varios símbolos y formas. "Los terkos eran de mi edad y veía cómo bailaban y creaban retas", dijo.

Conforme fue creciendo, Juan Daniel adquirió otras responsabilidades como el trabajo, por lo que empezó a trabajar de soldador.

"Aprendí a soldar. El primer día estaba aprendiendo sin careta y sin nada, pues me flameé los ojos. Al otro día los ojos me ardían tanto que hasta lloraba. Continué aprendiendo, hasta que me oficializaron como soldador. Me contrataron en una empresa. Por eso me gusta la soldadura, porque fui trascendiendo así, aprendiendo bastantes cosas, y aparte está bien divertido”.

Juan Daniel García Treviño dijo que la mayoría del tiempo se sintió como su personaje, Ulises, sin embargo, el cambio de su vida vino luego de que se presentara a tocar en una presentación de Celso Piña.

"Mi sueño era la música, yo quería ser un buen músico, armamos un buen cuadro donde tocamos mis hermanos, un primo y mi mamá. Nos ofrecieron la oportunidad de tocar en un concierto de Celso Piña.

Sería ese mismo evento en el que su oportunidad para la actuación llegó, justo cuando el terminar de tocar y bajar del escenario, unas personas con cámara en mano, se acercaron a Juan Daniel García Treviño para hacerle una invitación, la oportunidad para estar en Ya no estoy aquí, y que por fortuna aceptó.

“Estamos buscando un personaje con tus características, ¿te gustaría?”, fue la propuesta. Daniel aceptó sin saber lo que después vendría para su carrera y vida.

Ya no estoy aquí no es simplemente un escalón de su carrera, pues como aseguró el propio Juan Daniel García Treviño, este significó un gran cambio en su vida.

"La mayoría del tiempo me sentía como Ulises. La mayoría del tiempo no sabía nada, no entendía nada”.

En el video publicado por Netflix, cuenta cómo sus seguidores en redes sociales fueron subiendo después del estreno de Ya no estoy aquí, y esto lo llevaría a ganar el Ariel (2019) por Mejor revelación actoral, y nominaciones en Cairo International Film Festival Prize for Best Actor.