Thalía fascina con un pantalón ocre a la cintura y una blusa de cuero turquesa en un look elegante y casual

Thalía ya está más que lista para celebrar el Día de San Valentín junto a sus fans, así lo demostró al compartir recientemente en su galería de Instagram, un video especial suyo grabado en 1993 en el que le canta al amor y a los enamorados de una forma muy especial.

"En un día tan grande como hoy, tráeme flores, que me haga ilusión", comienza cantando Thalía en la grabación, en la que se muestra con un coqueto vestido metalizado estilo off shoulder y ceñido al cuerpo, derrochando elegancia con su look de aquella época.

Thalía muestra su rutina de ejercicios en su gimnasio casero y presume su aptitud física con 49 años La cantante motiva a sus fans a entrenar como ella

Thalía fascina con un pantalón ocre a la cintura y una blusa de cuero turquesa

Pero vaya que ha cambiado la forma de vestir de Thalía en los últimos 20 años, ya que con el paso del tiempo ha ido modernizando sus atuendos, al punto de lucir conjuntos tan extravagantes como este modelo en animal print con el que no pasó desapercibida entre sus fieles seguidores.

El estilo particular de Thalía

En lugar de vestidos llenos de brillo y lujo, en los últimos meses la protagonista de telenovelas como Marimar y María, la del barrio, ha preferido llevar cómodos outfits con pantalones, ya que le permiten verse casual y elegante sin renunciar a lo práctico y cómodo. A finales de enero, sorprendió con un pantalón de cuadros blancos y rojos, los cuales combinó con tenis y una playera blanca estampada.

Aunque mostró una opción un tanto más elegante, por si necesitas un look de trabajo para ir a la oficina o a algún evento más elegante. Así que la cantante de 49 años se lució por completo con un pantalón a la cintura ocre y una camisa turquesa satinada con botones dorados.

Hija de Thalía tiene el look de invierno ideal con chamarra púrpura acolchada y un pantalón de mezclilla La intérprete de ‘No me acuerdo’ está disfrutando de unos días en la nieve

El post superó los 280 mil likes en Instagram y los 2 mil comentarios, todos llenos de halagos hacia la cantante que, año tras año, ha sabido prolongar su juventud como pocas artistas lo han logrado en su carrera.

Instagram

Y, tan vigente sigue en el mundo del espectáculo, que recientemente protagonizó por primera vez la portada de la revista Vogue México, cumpliendo una de sus metas más soñadas. "¡Hoy es un día de mucho anhelo! ¡Estoy de celebración por mi primera portada de #Vogue! 🎉🎉🎉 Es justo lo que necesitaba para animarme y hacerme sonreír en medio de momentos familiares tan difíciles. ¡Muchas gracias al equipo tan impresionante de @voguemexico y a todos los que estuvieron allí conmigo en la sesión de fotos!", escribió al compartir la revista.

Te recomendamos en video