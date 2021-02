Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más famosas de Hollywood, pero ha vivido como cualquier persona esta compleja temporada de pandemia, viviendo en confinamiento y saliendo de casa solo a lo necesario para proteger su salud y prevenir el contagio por Covid-19.

En una reciente entrevista que concedió al programa Al Rojo Vivo, contó cómo ha sido su experiencia en casa, ya que mientras algunos han disfrutado, otros no soportar el encierro. "Yo, la verdad, me siento muy bien, estoy contenta. Yo soy mucho de mi casa, o sea que no me ha costado realmente trabajo estar en mi casa porque siempre soy muy hogareña", confesó en el programa.

Kate del Castillo da lección de moda con un vestido lápiz blanco perfecto para mujeres de 40 años No hay quien supere la elegancia de la actriz

Kate del Castillo fascina con un jean gastado a la cintura y una blusa floral de volantes

Aunque reveló que una de las tareas con las que se ha tenido que enfrentar es la limpieza de su casa, ya que antes tenía ayuda en ese caso: "Ahora, lo que sí, es que la tengo que limpiar yo, entonces eso es lo que ha sido tremendo. Me la paso limpiando la casa pero también le he agarrado mucho gusto a eso, como que estoy limpiándome también yo por dentro, estoy depurando muchas cosas y también reflexionando muchas otras más, esperando que cuando todo esto termine, regresemos todos como mejores personas", dijo la protagonista de La reina del Sur.

Aprovechó la ocasión, además, para contar que si de algo le ha servido el tiempo libre en casa, es para revisar y ordenar todos sus armarios, reuniendo cantidades de ropa y zapatos en buen estado pero que ya no usa para donarlas cuando sea posible en medio de la pandemia.

Kate del Castillo muestra su lado irreverente en pants negros y chamarra roja en la grabación de su nueva película Demostró que los looks con pantalones también son encantadores

Y hablando de su ropa, Kate del Castillo se ha convertido en todo un ícono de la moda en los últimos años: siempre luce en las alfombras rojas de Hollywood los trajes más sofisticados y elegantes, derrochando estilo a su paso. En un pasado evento, acaparó miradas con un exquisito vestido de seda rojo, con falda plisada y discreto escote en V.

Pero también ha demostrado que es una mujer sencilla y en esta foto del pasado, enseñó cómo lucir hermosa con piezas clásicas: armó un look adorable con un pantalón de mezclilla a la cintura, con un top corto de flores y volantes, cautivando con su estilo de ese entonces.

Te recomendamos en video