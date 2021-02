Margarita la Diosa de la cumbia se reinventa para acercarse a las nuevas generaciones

Darle un segundo aire a un tema propio, que incluso no ha dejado de ser éxito y que año con año consigue más fans, es un paso que sólo la cantante Margarita La Diosa de la Cumbia se atreve a dar con el ya clásico Qué bello. La razón: tener un acercamiento con las nuevas generaciones.

Te puede interesar

Bárbara de Regil cuenta el calvario que sufrió cuando le pusieron implantes de senos ¡usados! La actriz de Rosario Tijeras confesó que la falta de amor propio la llevó a someterse a una cirugía que resultó muy mal

La intérprete de origen colombiano, que radica en México desde hace 35 años, reversionó algunos de sus más grandes éxitos, como Qué bello, a la cumbia urbana, un género nuevo que poco a poco ha ido ganando terreno en la industria musical. Y es que la cantante quería conservar su esencia y sonido característico, pero añadiendo toques urbanos, tan actuales y en tendencia ahora.

“Se me ocurrió hacer una cumbia urbana para poder entrar en los corazones de las nuevas generaciones, para que aprendan esas canciones que oyen sus papás, pero con sus sonidos, con esos que se identifican y que tanto les gusta. Me siento muy emocionada por el resultado, porque además veo que esta nueva propuesta les ha gustado mucho”, reveló Margarita La Diosa de la Cumbia en una entrevista a Publimetro.

Cortesía

Quien fuera la líder de la agrupación La Sonora Dinamita detalló que el tema está lleno de sensualidad y mucho sabor caribeño para bailar, con la clásica letra romántica que lo envuelve.

“Vamos a tener la oportunidad de bailar un Qué bello muy sensual porque la cumbia urbana es muy sensual”, aseveró. Y detalló que se sentía con ganas de aportar su grano de arena a la industria musical actual. “Por un momento pensé qué hago yo, muchos artistas lo han grabado, y pues para poder entrar en ese mercado tenía que hacer algo revolucionario y lo hice”, explicó.

Samsung: Galaxy S21 5G, S21+ 5G y S21 Ultra 5G llegan a México en Pre-order No te pierdas los beneficios de comprar durante Pre-order, del 05 hasta el 18 de febrero

La intérprete reconoció que Qué bello se ha convertido en un estandarte de su carrera musical, por lo que no podía quedarse fuera de esta selección de temas que ha reversionado a la cumbia urbana.

“Esta canción llegó hace muchos años cuando estaba Siempre en domingo, la cantaba una venezolana y la vetaron porque la consideraron muy fuerte. Porque no tenían ni idea lo que iba a pasar lo que iba a pasar años después. La grabó la Sonora Tropicana, pero la gente me la pedía tanto que la grabé. Desde ahí me ha dado todos los aplausos que jamás imaginé. La gente la canta, no hay una fiesta donde no esté, no hay un karaoke donde no esté Qué bello y a mí me hace sentir como una diosa”, advirtió.

La artista detalló que en su nuevo material discográfico tiene varios duetos, uno de ellos con María León. “Tengo la gran fortuna de estar cumpliendo cuarenta años de carrera y hemos hecho muchas cosas, he sido colaboradora con muchos artistas, pero no he hecho mi disco y lo pienso hacer en esta nueva ola de la música tropical, ojalá y así sea”, finalizó Margarita La Diosa de la Cumbia.

Claves

Éxito. Margarita La Diosa de la Cumbia ha sido galardonada por el Senado de Colombia con la Orden de Caballero en 2012 por su labor artística y trabajo de difusión de la cultura colombiana en el extranjero, principalmente en México.

Margarita, la Diosa de la Cumbia, conspira para que se vayan los males del 2020 La cantante echará por la ventana al 2020 con su show digital "Año nuevo, vida nueva" este 31 de diciembre para armar la fiesta en los hogares.

Amor por México. La intérprete ha demostrado su amor por este país con la creación de canciones inspiradas en la belleza de muchas regiones.

Líder de una agrupación. En 1986 fue invitada por el productor Víctor Nanni a formar parte de La Sonora Dinamita, hasta 1990, que decidió formar su carrera como solista.

Multipremiada. Durante ocho años consecutivos fue considerada por revistas como Furia Musical como la Mejor Intérprete de la Música Tropical y se hizo acreedora en cuatro ocasiones al prestigiado Premio OYE a la música grabada, entre otros importantes reconocimientos.

TE RECOMENDAMOS VER