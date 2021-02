Todo lo que debes saber sobre 'Bullet Train', el thriller protagonizado por Brad Pitt y Sandra Bullock

Por primera vez en sus carreras, Brad Pitt y Sandra Bullock, dos de los actores más galardonados en la industria cinematográfica, serán protagonistas en una misma película.

La cinta en la que Pitt ('Érase una vez en… Hollywood') y Bullock ('The Blind Side') harán mancuerna es 'Bullet Train', dirigida por David Leitch, reconocido por grandes éxitos comerciales en la pantalla grande como 'John Wick: un buen día para morir', 'Deadpool 2' o 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw'.

El largometraje es un thriller de acción que está basado en la novela 'Maria Beetle' del autor japonés Kotaro Isaka y cuenta con un guion de Zak Olkewicz. Su trama seguirá a cinco asesinos que se encuentran en el mismo tren que viaja de Tokio a Morioka.

This project would mark the first time the two Oscar winners would cross paths on screen https://t.co/ELCl7TPzou

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 10, 2021