Katy Perry deslumbra en un vestido multicolor con estampado de mariposas y abertura en la pierna

Desde que se convirtió en mamá a finales de agosto del año pasado, Katy Perry se ha enfrentado al mismo reto que afrontan todas las madres en el mundo: intentar balancear la maternidad con su desarrollo profesional. De hecho, aunque no lo planificó, retomó sus compromisos como estrella pop poco después de haber dado a luz a la pequeña Daisy Dove, primer fruto de su amor con su prometido, Orlando Bloom.

"Empecé a filmar la cuarta temporada de American Idol después de dar a luz, cinco semanas después", reveló en una reciente entrevista en el programa Live With Kelly y Ryan, reseñada por Daily Mail. “Y no lo planeé. Pero fue como, ‘¡Oh, Dios mío!’ Fue tan intenso, ¿sabes? Dar a luz, luego volver al trabajo y amamantar, como… ‘¡santa madre! ¿Esto es lo que hacen las mujeres? ¡Oh Dios mío!”, expresó.

Pero eso no fue solo en ese momento. Desde entonces, la artista de 36 años ha realizado malabares entre la crianza de su pequeña de cinco meses y sus necesidades personales, como lo hizo en días recientes para tomarse un día libre de sus deberes como mamá primeriza con el fin de tener una salida nocturna –también por motivos laborales– en la que lució más radiante y fit que nunca en un estilismo perfecto para deslumbrar.

Katy Perry derrocha belleza en un maxi vestido ideal para impactar

El pasado lunes 8 de febrero, Katy Perry impactó en sus seguidores en Instagram al mostrar el look sensacional, fiel a su estilo llamativo e insuperable, con el que se atavió para darse una escapada nocturna al popular programa Jimmy Kimmel Live! para promocionar la nueva temporada de American Idol, el concurso de canto televisado en el que funge como juez desde 2018.

En una serie de imágenes tomadas antes de iniciar la entrevista, la intérprete de Daisies demostró que ser mamá le ha sentado de maravilla al posar tras bastidores derrochando belleza en un femenino maxi vestido multicolor con estampado de mariposas, elegante cuello cisne, mangas largas y una sexy abertura lateral hasta el muslo por la que presumió una de sus tonificadas piernas.

El ajustado traje firmado por Dundas, de su colección otoño-invierno 2020, además tenía unos detalles cut-outs en los costados que realzaron su cintura y dieron otro acento de sensualidad al espectacular estilismo con efecto muy halagador a su silueta.

Por otro lado, en cuanto a los complementos, Katy Perry no escatimó y apostó por unos sofisticados tacones negros de tiras del afamado diseñador Jimmy Choo y lujosos pendientes Dries Van Noten como accesorio.

“Mamá tiene la noche libre, así que obtienes pulgadas y @americanidol en @jimmykimmellive esta noche, ok”, expresó en la descripción de la publicación donde además etiquetó al maquillador Michael Anthony y a los estilistas Tatiana Waterford y Jesús Guerrero por ayudarla a orquestar su look que además desató la nostalgia entre su fanaticada por una particular decisión sobre su cabello.

Y es que la cantante se decantó por llevar nuevamente una larga cabellera azabache para la ocasión, tal y como el público la conoció durante su lanzamiento como estrella pop en 2008. No obstante, aunque este detalle causó furor entre sus fans, posteriormente acudió a sus historias en Instagram para aclarar que su negra melena XL se trataba solamente de una peluca, pues todavía tiene su cabello corto y teñido de platinado.

“¡Todo es falso!”, aseguró, mostrando sus mechones rubios perfectamente peinados hacia atrás.

Como era de esperarse, las imágenes de Katy Perry viéndose fabulosa en su vestido con print de mariposas y su falso cabello negro, liso y sedoso de inmediato causaron revuelo entre sus más de 100 millones de seguidores en la red social, quienes en miles y miles de comentarios alabaron su despampanante belleza.

“¡Wowowowow, mama!”, expresó Demi Lovato al pie de la publicación donde presume su envidiable figura. “Estoy sin palabras y efusiva”, dijo Cynthia Lovely al verla. Mientras, Gwyneth Paltrow se manifestó ante el post con más de 3 millones de likes asegurándole: “Te ves preciosa”.

Asimismo, otras reacciones fueron:

@__amestagram__: "¡Sí! De vuelta al negro

"¡Sí! De vuelta al negro @kemerermati : "EL PELO NEGRO"

: "EL PELO NEGRO" @marispiva : "ESTÁS BRILLANTE, MAMA"

: "ESTÁS BRILLANTE, MAMA" @nonsky : "Eso es un vestido"

: "Eso es un vestido" @katyperrypictures: "Siempre impresionante"

