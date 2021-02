Bad Bunny y Rosalía encabezan las tendencias en YouTube con el lanzamiento del video de 'La noche de anoche'

Uno de los temas más exitosos del último álbum de estudio de Bad Bunny fue 'La noche de anoche', su canción con Rosalía en el disco 'El último tour del mundo'. Coincidiendo con el 14 de febrero, Día de San Valentín, el artista publicó en su canal de YouTube el video oficial.

El video de 'La noche de anoche', tras un día de su estreno, se ha mantenido en el primer lugar de las tendencias de la plataforma de reproducción en varios países de Latinoamérica y España, superando en 24 horas las 10 millones de visualizaciones.

"Benito y Rosalía", fue el mensaje que compartió Bad Bunny en su cuenta de Instagram, con fotografías junto a Rosalía, durante un momento muy romántico del videoclip. La Rosalía usa un vestido color amarillo pálido, mientras que el Conejo Malo lleva puesta una bata verde.

"¿Qué pasa si juegas con fuego? Feliz Día de San Valentín", escribió por su parte Rosalía, quien compartió imágenes y una parte del video de 'La noche de anoche'.

Producción apasionante para 'La noche de anoche'

Al tratarse de un videoclip que se estrenó en San Valentín, con un tema muy apasionante por su letra, la puesta en escena y producción de 'La noche de anoche' debía tener una escenografía romántica.

En un lugar muy tranquilo, donde incluso se escucha el viento al inicio, un árbol al lado de una escalera en la que está la cantante son parte del escenario. Bad Bunny está debajo de la escalera blanca, hasta que, frente a frente, está con Rosalía, tomando su cuello, a punto de besarse, mientras sobre algunas partes del cuerpo del reguetonero hay fuego, haciendo referencia al mensaje de la artista en Instagram.

"¿Por qué no se besaron?", "Harían una linda y exitosa pareja", "No puedo creer que no se hayan besado", fueron algunas de las reacciones de los fans en las redes sociales.

