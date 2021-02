"Te ves gorda": Danna Paola revela que sufrió por las críticas a su cuerpo ¡Ya no se quería!

Danna Paola es considerada una de las actrices y cantantes jóvenes más talentosas de la actualidad, quien desde sus primeros años de vida ha formado parte de diversas telenovelas. Por esta razón ha estado expuesta a criticas y hasta bullying, el cual tuvo que enfrentar durante su adolescencia; sin embargo uno de los momentos que más la afecto emocionalmente cuando fue criticada por su peso y su aspecto físico.

Durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Danna Paola recordó cuando se mudó a Miami para ser parte del elenco de la telenovela La doña de Telemundo. En ese momento, la intérprete de Calla tú trabajó con una marca de cuidado para el cabello, quien le pidió que repitiera un comercial porque "se veía gorda".

Danna Paola / Foto: Instagram

"Me fui a vivir a Miami a los 19 años, fue la primera vez que me fui a vivir sola, bueno fui primero con mi hermana y después me quedé sola, pero fue muy loco porque obviamente yo vivía en Miami, entonces yo empecé ahí a enfiestar, yo nunca había enfiestado en mi vida hasta los 19 años porque nunca fui niña de fiesta tampoco, entonces vivía otro tipo de vida. A los 20 años es cuando a las mujeres nos cambia el cuerpo y como que embarneces y eran cosas que yo no estaba muy consciente de la alimentación, nunca me había preocupado mucho por la alimentación, ni mucho menos, al contrario siempre he comido bastante bien, de casa y mi mamá y mi hermana siempre me enseñaron a comer bien de casa saludable, etc", comentó Danna Paola, quien personificó a Lucrecia en la serie Élite.

Danna Paola destacó que en el momento en el que se fue a vivir sola salía de miércoles a domingo y tuvo malos hábitos en su manera de alimentarse.

"Tuve muchos problemas de hormonas en ese entonces, me cambió todo el sistema, empecé a tener mil problemas sobre eso, retención de líquidos, etc. Subí como unos 10 kilos más o menos de cuando me fui de México y regresé, entonces yo estaba haciendo una campaña muy importante de pelo, entonces yo hice el comercial antes de irme. A la mitad de Miami, ya casi en la recta final, hice las fotos y después hice el comercial (…) Me pintaron el pelo, me desgraciaron el pelo varias veces, siete veces", dijo.

"En ese entonces cuando hago el comercial, lo grabo, me regreso a Miami, sigo haciendo la novela, me vuelven a pintar el pelo de brunette (…) Cuando pasa una semana después de hacer el comercial, me habla, en ese entonces el que era mi manager, y me dice 'oye, no sé como decirte eso pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda'", mencionó Danna Paola.

Danna Paola comenzó a sentirse insegura…

Tras este comentario Danna Paola comenzó a tener otra percepción de ella y a comenzar a sentirse insegura con su cuerpo.

"En mi cabeza se metió esa información. Me senté a llorar, empecé a entrar en un ped… de ¿por? ¿por qué me están señalando por mi cuerpo? Era algo que no había tenido consciente y mi mamá siempre, toda la vida me dijo, siempre nos enseñó a comer sano a mi hermana y a mí, etc, entonces me dijo 'el día que te preocupes de verdad por tu peso o por cómo te ves, no vas a poder volver a salir de ahí', yo tenía la frase de mi mamá aquí y no fue por mí, fue por terceros, yo nunca había vivido eso (…) Empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía, entonces fue este constante rechazo a mí misma, yo cero tenía amor propio, todo el tiempo mi prioridad era verme bien", aseguró.

Aquí el momento…(min 35)

También puedes ver: