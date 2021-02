'Me violentaron a mí, agredieron a mis hijos': Federica Quijano denuncia agresión en la vía pública

Federica Quijano compartió una amarga experiencia, que ocurrió este fin de semana, cuando iba con sus hijos en su auto después de comer.

La integrante de Kabah publicó en su cuenta de Instagram, un video en el que relata su experiencia con un sujeto que la agredió de forma verbal y golpeó su automóvil en el se encontraban sus hijos Sebastián, María y un amigo de su hija.

"Familia de verdad no puedo creer el enojo que maneja la gente hoy en día, la violencia con la que reacciona la gente a nada. Hoy a mis hijos y a mí nos toco vivir un acto de violencia psicológica y eso porque no me baje del coche GAD!! No entiendo porque una persona puede agredir a otra, sentirse superior a ti solo por ser más fuerte físicamente que le da el derecho de hacerme sentir impotente y más enfrente de mis hijos", escribió Federica.

Además, la cantante detalló que el sujeto comentó a gritarle groserías y a pegarle a su camioneta. "De repente un tipo en la calle me empieza gritar de groserías y cuando voy pasando le pega a mi camioneta (…) Este tipo le pegó en la ventada donde estaba mi hija", relató.

Federica Quijano aseguró que entró en pánico porque pensó que el sujeto la iba a golpear. "Me seguí, llegué a mi casa, me solté a llorar (…) Me violentaron a mí, agredieron a mis hijos, le pegaron a mi camioneta. Agradezco a la alcaldía ", mencionó la ahora observadora del programa Todos quieren fama.

"Nooooo esto no lo podemos permitir, no importa la flojera o lo que tengas que hacer después denuncia, pide ayuda no te quedes callada o callado, no importa el género nadie tiene el derecho de insultarte, de golpearte, agredirte física o psicológicamente, ni dejar que lastimen o asusten a tus hijos por eso les comparto lo qué pasó hoy. Para que no nos quedemos callados y que la gente que estaba alrededor tampoco hizo nada…… Seamos empáticos ayudemos a los demás porque un día podrías ser tú. Denuncien", publicó.

Asimismo agradeció a la alcaldía de Cuajimalpa que mandaron unas patrullas para ayudarla y trata de buscar al agresor pero desafortunadamente no lo encontraron.

