Gaby Spanic regresará a las telenovelas en "Si nos dejan", la nueva versión de "Mirada de mujer"

A poco de cumplir 7 años alejada de las telenovelas, el género televisivo con el que saltó a la fama internacional tras encabezar entrañables historias como La Usurpadora, la actriz Gaby Spanic finalmente hará su esperado regreso a los melodramas a lo grande en una de las producciones que mayores expectativas ha generado: Si nos dejan, el remake de Televisa de la exitosa novela colombiana Señora Isabel.

Tras un sinnúmero de murmuraciones sobre su posible participación en esta historia ficción, que en México ya fue versionada con éxito por TV Azteca bajo el título Mirada de mujer en 1997, una fuente cercana al proyecto confirmó a la revista People en Español que Spanic será parte del elenco protagónico de esta nueva producción estelar de la televisora de San Ángel que tenía previsto arrancar sus grabaciones este lunes 15 de febrero en la Ciudad de México.

De acuerdo al medio, en la trama que protagoniza la terna conformada por Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas, la venezolana interpretará a una mujer liberal que termina viviendo una aventura amorosa con el joven hijo de la protagonista, su mejor amiga.

En el pasado, este personaje fue interpretado por Margarita Gralia en Mirada de Mujer y más recientemente por Diana Quijano en Victoria, la última adaptación de este relato original de Bernardo Romero realizado por Telemundo en 2007.

La confirmación de la incorporación de Gaby Spanic al elenco principal de Si nos dejan se da luego de que en octubre del año pasado, mientras estaba en Hungría para participar en el reality show Dancing with the stars, la luminaria de 47 años confesara en una entrevista a la mencionada revista que le fascinaría volver a las telenovelas como protagonista de la nueva versión de Mirada de mujer, la cual ya se venía cocinando en ese entonces.

"A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de Mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa", expresó.

Si bien, al final fue Villanueva quien se quedó el papel protagónico, el complejo personaje que se ganó en este teledrama ha sido uno de los más queridos por el público en sus versiones anteriores y trajo grandes reconocimientos a las actrices que lo han encarnado. Además de que igualmente Gaby Spanic tendrá la oportunidad de representar una historia de amor entre una mujer madura y un joven galán.

¿De qué va Si nos dejan?

Si nos dejan mantendrá la esencia de la historia original narrando las vivencias de ‘Alicia Montiel’ (Villanueva), una mujer que inesperadamente vuelve a encontrar el amor en un hombre mucho más joven que ella tras su dolorosa separación de su esposo.

‘Alicia’ tenía una aparente vida ejemplar con su marido ‘Sergio Carranza’ (Ayala), un prestigioso periodista mexicano con el que llevaba 25 años casada y había procreado tres hijos; sin embargo, su perfecta existencia se desmorona cuando descubre que su marido la ha estado engañando desde hace años con otra mujer.

Entonces, la protagonista tomará una difícil decisión: divorciarse y comenzar una nueva vida como mujer empoderada e independiente pero, por supuesto, se enfrentará a los prejuicios de la sociedad, en especial, luego de que se enamore de ‘Martín Guerra’ (Ornellas), un hombre 25 años menor que ella, y decida darse una nueva oportunidad en el amor con él.

El guión de este proyecto estará escrito por Leonardo Padrón basado en el relato de Bernardo Romero y la dirección estará a cargo de Luis Manzo y Carlos Cock.

