Gloria Trevi se adapta a los shows digitales con 'Trevi in da house' ¡Su primer concierto en línea!

Gloria Trevi es una de las cantantes que ha tenido que adaptarse a los nuevos formatos de espectáculos digitales, y aunque afirma que al principio se mantenía escéptica a este tipo de presentaciones por la falta de contacto físico, destacó que busca transmitir toda su emoción a los espectadores.

"Estoy muy emocionada pero al mismo tiempo muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir al público. Pero siento que va a ser muy íntimo y también atrevido, seguramente habrá muchas cosas inesperadas, sorpresas, estoy ensayando mucho y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo tanto los bailarines como el equipo de producción porque quiero hacer algo muy especial", afirmó la cantante de 53 años de edad.

Foto/@gloriatrevi

Asimismo, Gloria Trevi mencionó que está muy ansiosa de reencontrarse con su público en medio de una situación tan compleja como es la pandemia de Covid-19.

"Siento mucha nostalgia, lo cual me va a llevar a cantar algunas canciones viejitas que no he cantado en mucho tiempo pero también de lo más actual", adelantó la intérprete de canciones como No querías lastimarme, Con los ojos cerrados, Vestida de azúcar, entre muchas otras.

En cuanto al papel de la mujer en la sociedad actual y los diversos movimientos que se han llevado a cabo con el fin de buscar equidad de género y el respeto a los derechos de las mujeres, Gloria Trevi enfatizó que se debe educar a las nuevas generaciones de una forma más plural e incluyente.

“Creo que el sector femenino es muy amplio porque no sólo es físico sino espiritual, es el tener esa sensibilidad que tenemos las mujeres, que nos vuelve delicadas pero al mismo tiempo nos vuelve fuertes como dice mi canción soy pacificadora, una máquina de sexo y también una señora. Mi mensaje para nosotras es que somos la mano que mece la cuna y que está en nosotras decirle a las nuevas generaciones cómo debemos ser tratadas, respetadas y queridas, en eso debemos enfocar mucho nuestro futuro, desde el momento en el que llegan a nuestros brazos nuestros hijos e hijas debemos comunicarles cómo deben tratar y cómo deben ser tratados y tratadas”, mencionó la cantante.

La cantante también destacó que su sencillo Demasiado frágil es un tema con el que muchas personas se pueden identificar hoy en día por el poderoso mensaje que tiene y comentó que próximamente estrenará nueva música.

"Me gusta todo lo que se maneja en cuestión de tecnología, hace poco me integre a Tik Tok y me encanta que por medio de Internet podemos llegar a más personas en todo el mundo. Me gusta tener mis plataformas digitales como YouTube, siento que el poder ya es muy de la gente", aseguró.

¿Dónde se puede ver el concierto de Gloria Trevi?

El concierto se realizará el sábado 27 de febrero a las 20:30 horas y los accesos se pueden comprar por eticket.

