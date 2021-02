Michelle Rodríguez da lección de amor propio y muestra el look de mezclilla ideal para chicas con curvas

Michelle Rodríguez aplica el humor a cada uno de los aspectos de su vida, tanto al personal como al profesional. Y es que ha hecho de la comedia su estilo de vida, al interpretar personajes pintorescos en producciones como 'Polita' en Amores verdaderos y 'Toña' en la serie 40 y 20, ganándose así el corazón del público.

Pero en los últimos años también se ha convertido en inspiración de todas las mujeres con curvas, ya que ella se siente muy orgullosa con su figura y demuestra a cada rato que no ha necesitado ser talla cero para triunfar y alcanzar sus metas: de hecho, entre 2019 y 2020 actuó en cuatro películas, dejando claro que el talento siempre prevalecerá antes que todo.

Ahora, con motivo de San Valentín, la también cantante envió un mensaje de amor propio muy importante, enfatizando en que es muy afortunada por tener el amor de sus familiares y amigos, y que cada día aprende a amarse más a sí misma, siendo lo más importante.

"Soy afortunada, estoy llena de amor, de amor de las amistades, de amor familiar, del amor de todos ustedes y cada vez más del mío, de amor propio", comentó en un post de Instagram que publicó recientemente, posando hermosa con un pantalón de mezclilla a la cintura, una playera blanca y tenis también blancos, teniendo un ramo de rosa en sus manos.

"Aprendo amarme tanto y más, cómo amo y me aman. Del amor aprendo que es el motor más fuerte, que es el único camino, que es la mejor manera de comunicar. Del amor es mi carrera, me llena tanto que me hace muy dichosa", continuó diciendo en el mismo mensaje, acotando que el amor jamás hay que callarlo y se debe tratar de demostrar siempre que se pueda.

A sus 37 años, sigue enfocada en su exitosa carrera como actriz, cantante y comediante, disfrutando de su día a día sin complejos. A finales de 2020 posó en traje de baño desde la playa, llenándose de halagos y comentarios cariñosos de parte de sus fans.

