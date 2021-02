Danna Paola comparte los outfits que usó en concierto virtual y agradece a sus fans

Danna Paola sorprendió al mundo el pasado sábado 13 de febrero, antes del Día de San Valentín, en lo que fue su concierto virtual 'Welcome to my break up party', en el que impactó con su voz y causó revuelo.

Desde el streaming, la cantante y actriz mexicana, interpretó sus éxitos más importantes como 'Oye Pablo', 'Sodio', 'Calla tú', entre otras canciones. A través de su cuenta de Instagram, compartió varias fotos de lo que fue el concierto, en la que mostró todos los outfits que usó en la velada musical.

Un vestido rojo con flores estampadas y pantimedias color piel, un outfit todo negro con perlas en la cintura y prendas del mismo estilo, top y short plateados, entre otros, fueron los principales atuendos de Danna Paola para 'Welcome to my break up party'. La escenografía, las luces y las bailarinas hacen de las fotografías una gran sesión para la cantante.

Los fanáticos de la actriz comentaron el post, que suma casi 700 mil likes. Sus seguidores le pidieron que subiera el concierto a YouTube. "Nos encantó muchas gracias por darnos un grandioso Show. esperemos pronto tenerlo en formato de DVD o en alguna plataforma", "Queremos ver otra vez el concierto, súbelo a YouTube", "Muchas felicidades, reina", fueron algunos de los comentarios.

El mensaje a los fans

Danna Paola aprovechó la publicación en Instagram para enviar un mensaje a sus fans que la acompañaron en el concierto virtual. En la red social, casi 30 millones la siguen.

"Gracias a las miles de personas que se conectaron en todo el mundo para acompañarme en este show tan especial. De verdad todavía no me lo creo", escribió la actriz, quien interpretó a Lucrecia en 'Élite ' de Netflix.

Además, agradeció a todo el equipo que produjo 'Welcome to my break up party': "Y aún sigo procesando tanto esfuerzo, y tanto tiempo creándolo… wow, 'We fuckin did it!!! I'm so proud'… Gracias en especial a todo el mega equipo que hizo posible lograr este increíble streaming".

