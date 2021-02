Lucero muestra cómo llevar con elegancia un pantalón de mezclilla a la cadera con 50 años

Lucero se encuentra en plena promoción de su más reciente tema Gloria a ti, que canta a dúo con su hija menor Lucero Mijares, canción que ha conmovido al público por su adorable letra y, además, por la fuerte unión y relación que muestran madre e hija a través de la música.

Durante una reciente entrevista que concedió al noticiero Al aire con Paola, Lucero conversó con la periodista Paola Rojas, sobre cómo surgió este tema con su hija que, si bien no ha sido presentada como artista profesional, pues ha demostrado que tiene talento de sobra para la música.

"Como mucha gente sabe, ella ama cantar con el alma, es su pasión, pero claro, volvemos a lo mismo y lo repito muchísimo, todavía no la hemos lanzado como artista profesional, todavía no ha sido su presentación, digamos oficial, no es una artista, pero mucha gente me dice sí es artista porque trae arte en las venas, y bueno, de alguna manera así", comentó orgullosa de su hija y de su talento.

Recordó que esta canción la cantaron juntas por primera vez en un pasado concierto online que se realizó hace un par de meses, en 2020, y que ahora está disponible en todos los servicios de música digital. "Canta muy lindo y he grabado esta canción con ella. Yo, la primera vez que la canté fue en un Live que hice, en un streaming, y ahora ya estoy lanzando este tema con una nueva versión, única y especial, en todas las plataformas digitales", dijo la intérprete de El privilegio de amar.

"Siento que es un himno al amor, es una canción muy hermosa de Rosario, la española, y nosotros hicimos nuestra versión, nuestro dueto y estamos felices y emocionadas de transmitir amor con esta canción", reiteró la también protagonista de telenovelas como Soy tu dueña y Por ella soy Eva.

Son más de 40 años de carrera artística los que tiene Lucero, y a pesar de todo el éxito y la fama, siempre se ha mostrado humilde, cálida y sencilla en cada una de sus presentaciones y entrevistas. En esta ocasión, atendió el llamado del noticiero desde su sala de estar, llevando su cabello rizado suelto y usando una playera blanca.

El estilo de Lucero en jeans

Y fue así como también acudió a un pasado evento de promoción de su disco Más enamorada, enamorando con un jean a la cadera bordado con flores, una playera blanca con un rostro estampado y completando el look con una chamarra de piel marrón.

Una combinación similar usó en una pasada sesión de fotos, combinando un jean azul roto con flores rojas y una chamarra de cuero negra, dejando claro que las mujeres de 50 años lucen hermosas con estos outfits.

