¿Abuso o profesionalismo? Salma Hayek recuerda el sufrimiento de rodar escenas sexuales con Antonio Banderas

Salma Hayek sorprendió a sus seguidores al señalar que, pese a la apariencia cómoda que parecía tener en la épica escena sexual junto a Antonio Banderas en la cinta Desperado, realizar ésta fue una experiencia traumática.

La mexicana contó recientemente en el podcast Armchair Expert que el rodaje de la escena fue muy desagradable, sin embargo, nada de ello tenía que ver con Banderas o Rodríguez, pues, dijo, siempre fueron “increíbles con ella”.

La escena sexual fue rodada a puerta cerrada con muy pocas personas, entre ellas el director, Antonio Banderas y Elizabeth Avellán, esposa de Rodríguez. "Cuando íbamos a rodar, comencé a sollozar. Diciendo a los otros tres: 'no sé si puedo hacerlo. Estoy asustada".

Salma Hayek aseguró que Banderas le asustaba: ”Una de las cosas por las que estaba asustada era Antonio. Él era una absoluto caballero y tan agradable, y todavía somos muy amigos, pero él era muy libre. Así que me asustó que para él fuera como si nada. Comencé a llorar y fue como: 'Oh, Dios mío. Me estás haciendo sentir horrible'. Y estaba tan avergonzada que seguía llorando".

"Intentaban hacerme reír. Paraba durante dos segundos y empezaba a llorar de nuevo. Pero lo superamos. Hicimos lo mejor que pudimos hacer en ese momento", admitió.

Salma Hayek calificó la experiencia como traumática, pero recalcó que "nunca la presionaron” y que fueron muy cuidadosos con ella. Sin embargo, saber que su familia la vería la hizo sentir muy mal.

“Hicimos lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Eran tan magníficos, este grupo de tres personas”.

Este apoyo fue clave para Salma Hayek, por lo que no dudó en ponerse de nuevo bajos las órdenes de Rodríguez en Crepúsculo hasta el amanecer o The Faculty, películas que la consolidarían dentro de Hollywood y que la llevaron a trabajar con directores como Kevin Smith o Steven Soderbergh en Dogma o Trafficy a obtener el papel protagonista en Frida.

Con Banderas trabajó en cinco películas, incluyendo El Mexicano o Spy Kids 3D: Game Over de Rodriguez. De ahí surgió una gran amistad que han mantenido a lo largo de los años.

