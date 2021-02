Toño Mauri reaparece en video contando cómo fue su valiente lucha contra el Covid-19

Toño Mauri y su familia vivieron momentos angustiantes en los últimos meses, mientras el actor luchaba por su vida luego de contagiarse de Covid-19 y enfrentar una grave complicación en sus pulmones, siendo su única salvación un trasplante.

Finalmente, pudo someterse a esta compleja intervención hace un par de meses, saliendo airoso y recuperándose satisfactoriamente de este trago amargo que tuvo que vivir. Y ahora, que ya fue dado de alta del hospital, reapareció ante los medios contando todo lo que le tocó experimentar.

"Yo pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa. Cuál fue mi sorpresa, que no fue así, que ahí empezó esta historia que acaba de terminar", inició diciendo Toño Mauri acerca de cómo empezó su lucha por vivir.

Toño Mauri cuenta cómo fue su lucha contra el Covid-19

"El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo entonces ya no podía respirar. La única esperanza que me daban era buscar un trasplante de pulmones", detalló.

Casi entre lágrimas, reconoció que al recibir esta noticia, pensó en su familia y en hacer lo que hiciera falta para recuperarse: "Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla, y en mi familia y le dije al doctor que no importa lo que tuviera que hacer. De ahí, ya no me acuerdo de nada hasta que desperté del coma. Volé en un helicóptero a Florida y entré al hospital, desde ahí empezó el proceso del trasplante".

El actor de 56 años confesó que siempre estuvo aferrado a Dios, encomendando su salud a él en todo momento. "Y lo hice, Dios estuvo conmigo siempre, yo en todo decía Dios mío, dame la mano, no me sueltes y acompáñame. Y me acompañó, yo sentía su presencia, me daba paz", enfatizó.

Hubo momentos muy complejos que tuvo que enfrentar, más allá del coronavirus: una hemorragia interna casi apaga su vida. "Carla me platicó que tuve una hemorragia interna que, de repente, le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche. Y al día siguiente, le hablaron para decirle que no sabían qué había pasado pero que yo estaba normal".

Hoy en día, ya el actor Toño Mauri está de regreso a casa para seguir con su proceso de recuperación, después de pasar 8 meses internado en el hospital batallando por su vida, primero venciendo el Covid-19 y luego recuperándose del trasplante de pulmón. Y los fans están más felices que nunca de ver al actor con buen estado de salud, después de pasar por días angustiantes.

