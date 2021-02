Adamari López conquista en un mini vestido camisero de falda con holanes

Con el estreno de hoy Día, el nuevo matutino de Telemundo en reemplazo de Un nuevo día, Adamari López arrancó con el pie derecho una nueva etapa profesional. Y no solo porque trajo a un nuevo set la misma energía y carisma de siempre, sino porque desde la primera emisión del show está imparable derrochando el exquisito estilo y belleza que la caracterizan desde siempre.

El pasado lunes 15 de febrero, el día del debut del mañanero que busca entretener e informar al público hispano, una muy emocionada López fascinó en un vestido menta con estampado floral en rojo con el que acaparó las miradas, pero su acertado look no se limitó solo al lanzamiento del programa, ha continuado fascinando en los días posteriores demostrando que está de racha en cuanto a moda se refiere.

Adamari López desparrama belleza en hoy Día

Así como lo hizo en el estreno del mañanero de la cadena hispana, Adamari López impresionó en la segunda transmisión de hoy Día este martes 16 de febrero luciendo fantástica en un favorecedor atuendo con el que además de demostrar su gran sentido de la moda, alardeó su figura adelgazada gracias al régimen dietético y de entrenamiento que comenzó hace más de un año.

En esta oportunidad, la conductora puertorriqueña robó corazones en el plató ataviada en un halagador mini vestido camisero fucsia con mangas ligeramente bombachas y falda con holanes que llevó con un mini cinturón para acentuar su cintura y realzar su figura.

Adamari López fascina en un ceñido vestido azul arruchado con estampado floral La actriz y conductora pertenece al grupo de las mejor vestidas de la televisión.

La estrella de 49 años combinó el colorido traje, que le permitió presumir sus tonificadas piernas, con un par de botines de gamuza color crema con abertura en la parte delantera que la ayudaron a parecer más alta. En cuanto a los accesorios, se decantó esta vez por una discreta pulsera y una cadena con dije.

Por último, “Ada” remató apostando por un beauty look impecable con un maquillaje suave, en tonos rosas, que le dio una gran luminosidad y su cabellera perfectamente alisada suelta, enmarcando su lozano rostro.

Como de costumbre cada día, el matutino publicó en su cuenta en Instagram la respectiva foto de Adamari López presumiendo su belleza en este espectacular estilismo ideal para la primavera-verano desde el foro y los seguidores no tardaron en reaccionar con centenares de halagos para la guapa y fabulosa actriz.

Algunos de los más destacados fueron:

@amatista.soto: “Creo que ahora sí tiene un buen estilista, se ve preciosa Adamari”

“Creo que ahora sí tiene un buen estilista, se ve preciosa Adamari” @linita_contentom : “Ese vestido te luce muy bien. Sigue así”

: “Ese vestido te luce muy bien. Sigue así” @vane_bowen : “(…) Qué hermosa, parece una muñequita”

: “(…) Qué hermosa, parece una muñequita” @floreshernandez100 : “¡Cómo ha bajado de peso! Se ve muy bien”

: “¡Cómo ha bajado de peso! Se ve muy bien” @brendiazsierra: “Qué delgada y guapa”

“Qué delgada y guapa” @adriana02081adriana: “Cada día te ves más bonita”

Sin duda, Adamari López ha hecho cada una de sus apariciones una cátedra de moda y los espectadores no pueden esperar para ver cuál será el próximo look con el que se superará y comprobará, una vez más, que los años no pasan por ella.

