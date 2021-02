Angélica Vale reaparece con su mamá en televisión y sorprende con pantalón de cuero, botas y camisón de gasa negro

Angélica Vale y su mamá, Angélica María, fueron las recientes invitadas al programa Tu-Night con Omar Chaparro, en donde conversaron sobre sus carreras artísticas y cómo es su relación madre e hija siendo a la vez personalidades tan famosas en el mundo de la actuación.

Cuando Omar Chaparro le preguntó a Angélica María sobre si era más sencillo o no ser hijo de un famoso, ella respondió que lo consideraba mucho más complicado: "Yo creo que es muy difícil, porque cargan con el nombre y los comparan siempre".

En una sección de preguntas del programa, el conductor además abordó a Angélica Vale sobre si era cierto que en algún momento consideró renunciar a la telenovela La fea más bella, que protagonizó junto a Jaime Camil, hecho que negó rotundamente: "Renunciar no, nunca quise, no podía renunciar al éxito tan maravilloso que estaba yo teniendo que era el sueño de mi vida (…)".

Y también abrió su corazón al revelar uno de los aspectos más personales de su vida: reconoció que estuvo cerca de casarse con otra persona antes de conocer a su actual esposo. "Sí es cierto, es más, él nos presentó a mi marido y a mí (…) En el viaje donde me dio el anillo de compromiso mi futuro esposo, me presentó con el que me acabé casando que es mi marido".

Pero Angélica Vale no solo atrajo la atención del público con sus revelaciones sino con su look: la actriz de 45 años deslumbró completo con un atuendo total black, compuesto por un pantalón de cuero, una blusa de gasa y botas rockeras, mostrando que las mujeres de 40 sabe llevar con estilo las prendas de cuero.

Su mamá, Angélica María, de 76 años, también derrochó personalidad y sentido del humor, así como belleza, con un pantalón holgado y un blazer negro de terciopelo, luciendo tan glamorosa como siempre durante toda su carrera.

