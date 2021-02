Regé-Jean Page será el protagonista de 'Dungeons and Dragons' tras su exitoso papel en 'Bridgerton'

El éxito de 'Bridgerton' en Netflix ha puesto un paso hacia adelante en cuanto a fama a los integrantes de su elenco, incluyendo al actor Regé-Jean Page, pretendido por los principales estudios de Hollywood para futuros proyectos.

El intérprete británico-zimbabuense, quien le da vida al Duque de Hastings, en la ficción basada en la saga literaria de Julia Quinn, no solo está siendo aclamado por su papel de Simon Basset, sino por su futura interpretación protagónica en la película 'Dungeons and Dragons' (Dragones y mazmorras en español).

'The Hollywood Reporter' (THR) informa que Regé-Jean Page se une a la adaptación cinematográfica del popular juego de rol de Hasbro. Tendrá un papel protagónico, pero se desconocen los detalles de su personaje.

‘Bridgerton’ Breakout Rege-Jean Page to Star in ‘Dungeons & Dragons’ (Exclusive) https://t.co/AEqjJP3FlL — The Hollywood Reporter (@THR) February 16, 2021

En el elenco de 'Dungeons and Dragons', que será dirigida y escrita por Jonathan Goldstein y John Francis Daley ('Game Night'), también están Chris Pine ('Wonder Woman'), Michelle Rodriguez (Saga 'Fast and Furious) y Justice Smith ('Jurassic World').

¿Qué es 'Dungeons and Dragons'?

El juego de Hasbro tiene diferentes especies y criaturas, entre humanos, elfos y orcos. La guerra y la búsqueda de tesoros son las principales características. Hasta ahora, se conoce que Pine interpretará a un héroe, Rodriguez a una guerrera y Smith a un mago semielfo.

El rumor sobre la trama y el tono de la película es que será una mezcla entre 'Piratas del Caribe' y 'Guardianes de la Galaxia'.

'Dungeons and Dragons' se estrenará en los cines el 3 de diciembre de 2021 y tendrá en su reparto al actor de moda, Regé-Jean Page.

