Lupita Jones podría lanzarse como gobernadora de Baja California

La empresaria y ex Miss Universo Lupita Jones compartió un video en sus redes sociales donde hace varias reflexiones sobre la invitación que le han hecho algunos partidos para convertirse en la candidata de la coalición “Va por México”, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, para la gobernatura del estado de Baja California en las próximas elecciones de junio.

En el clip, la Directora Nacional del concurso Mexicana Universal, afirmó que se siente preparada emocional y profesionalmente por si en algún momento decide entrar en el mundo de la política.

"Vamos a hablar de frente y con absoluta sinceridad. Como siempre lo he hecho. No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos, me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Por eso, me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y que podría hacer yo, si tuviera esa responsabilidad", dijo la mexicana.

Y siguió: "Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, de su historia, de su cultura, de su industria, de sus mujeres y de sus hombres. Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos de la pandemia y que nos permita llevar a nuestro estado a una nueva época".

Lupita, quien ha sido cuestionada sobre su supuesta inexperiencia en la función y administración pública, según algunas críticas, respondió que un proyecto “no lo haces sola”.

“Tengo la experiencia de buscar y trabajar siempre por la excelencia y rodearme de las mejores personas”, respondió la ex Miss Universo Lupita Jones, quien sigue en reuniones con militantes de la alianza Si por Baja California.

"Yo siempre he visto a Baja California como la Vanguardia de México, siempre vamos un paso adelante. A mí me tocó vivirlo; en lo político, por ejemplo, fuimos el primer estado en lograr la alternancia; en lo económico, me tocó ver cómo pasamos de la maquila a las fábricas de accesorios de alta tecnología. Somos la frontera con mayor tránsito en el mundo. En lo cultural, marcamos la pauta, aquí nacieron el rock en español, el freestyle y el nuevo muralismo, la industria de la cerveza artesanal, la cocina Baja Med, y la excelencia de los vinos mexicanos, por citar algunos. Baja California debe estar más posicionado en el mundo para despertar su potencial, créanme que yo sé lo que eso significa, y además se cómo hacerlo", sentenció.

Lupita Jones a la política

Por otro lado, Lupita Jones, que fue invitada a ser la candidata a la gubernatura, comentó en una reunión con mujeres panistas -en Mexicali- y a puerta cerrada, que dichas reuniones son importantes para conocer la visión y experiencia de los partidos, así como su sentir.

“Es para mí muy importante escuchar y sentir las necesidades de la gente por una visión para cambiar la vida de muchas personas”, comentó.

"Para llegar a ese nuevo mundo, tenemos que hacerlo unidas y unidos. Si seguimos peleando, no vamos a llegar a ningún lado. Si fuera gobernadora lo haría para unir a la gente, no para dividirla. Para levantarnos juntos de la crisis, y para llevar a Baja California a una nueva era".



