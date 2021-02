Salma Hayek responde a quienes aseguran que se casó con François-Henri Pinault por dinero

Desde hace 15 años, Salma Hayek tiene una relación con el magnate François-Henri Pinault. Se casaron en 2009 y fruto de su amor llegó al mundo Valentina Paloma, de 13 años actualmente. Han pasado casi dos décadas y los críticos de la actriz veracruzana siguen insistiendo que se casó por el dinero.

La mexicana de 54 años, cuatro años menor que su esposo, fue invitada al podcast 'Armchair Expert', donde volvió a aclarar que el único motivo por el cual se casó con el francés es el amor que siente.

El conductor Dax Shepard le comentó a Salma que no sabía quién era François-Henri: "Solo escuché o tal vez leí que te habías casado con un tipo realmente rico. Y pensé 'tal vez por eso se casó con él", le dijo el presentador a la actriz, y agregó que su marido le parece "agradable, divertido, generoso, buen chico y es súper sexy también".

Una enamorada Salma Hayek le respondió: "La cosa es que en las imágenes no puedes empezar a adivinar la magia que hay en él. Me ha hecho convertirme en una persona mucho mejor y crecer de una manera tan buena y saludable".

"Y, ya sabes, cuando me casé con él, todo el mundo dijo: 'Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero'. Yo estaba como de: 'Sí, lo que sea, perra. Piensa lo que quieras'. Quince años juntos y estamos muy enamorados. Y ni siquiera me ofendo; solo digo, 'Sí, lo que sea", aseguró Salma.