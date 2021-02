Yalitza Aparicio con un jean skinny y un blazer negro muestra que se puede ser elegante con prendas básicas

Yalitza Aparicio realizó recientemente una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, para celebrar los primeros 100 mil suscriptores e interactuar con sus seguidores, agradeciendo por todo el apoyo que ha recibido en los últimos meses.

"Muchas gracias a todos los que me han apoyado, a todos los que han estado conmigo, que me han hecho llegar sus comentarios, sus recomendaciones y sus opiniones con respecto a los videos", comenzó diciendo la protagonista de Roma al iniciar la transmisión.

Pero no estuvo sola, ya que desde la sala de estar de su departamento presentó a quienes la han acompañado en esta aventura de ser youtuber. "Les presento a Miguel Ignacio, él se ha encargado de ser la persona que me ayuda a enseñarme con respecto a la cámara, cómo encuadrar, que se vea bien, la luz", señaló la maestra de profesión.

Entonces, llegó el turno de presentar a la amiga que la ha estado ayudando con su expresión oral: "También he tenido el apoyo de Anabel, ella ha estado aquí apoyándome con cómo me debo de expresar, qué debo decir, porque a veces tengo la idea y no sé cómo plasmarla. Ella me dice, tranquila, qué es lo que quieres decir y te ayudo (…)".

Para esta ocasión, Yalitza Aparicio decidió llevar un look casual y cómodo, pero a la vez bastante elegante compuesto por un jean skinny de corte alto, con un tank top negro y un maxi blazer sobrio, también negro, que combinaba además con sus botines.

Captura de video

En los últimos años, la actriz mexicana se ha convertido en inspiración para todos sus fans, ya que ha demostrado que con trabajo duro y disciplina sí es posible conseguir lo que tanto deseas. Y siempre, siempre se ha mostrado humilde y sencilla ante sus fans, a pesar de recorrer las alfombras rojas más importantes de Hollywood.

Y ahora, la actriz volvió a ser tomada en cuenta por The Academy para participar en el Global Movie Day, hablando sobre su opinión sobre cómo las películas logran conectar a las personas.

"Siento que todas las películas tienen ese poder tan increíble de conectar a las personas aunque seamos de distintos países y hablemos diferentes idiomas, siempre hay una forma en la que te vinculas, ya sea a través de las expresiones de los actores o a través de esas canciones que siempre acompañan a una película (…) Creo que cada uno de los temas que abordan las películas, sea del género que sea, siempre tienen una sutileza de tocar a las personas y al mismo tiempo de conectarlas", opinó Yalitza Aparicio.

