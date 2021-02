Elijah Wood ataca decisiones tomadas en la serie de El señor de los anillos que se estrenará en el servicio streaming

Una vez más Elijah Wood hace comentarios en contra de la serie El señor de los anillos que esta vez será mostrada a través de Amazon Prime. Y es que pese a que este actor tendrá una breve, pero significativa participación en la trama, no ha tenido reparo en mostrar su descontento ante las decisiones que se han tomado con esta ambiciosa producción.

A través de una entrevista a Empire el joven protagonista demostró su malestar ante esta serie, pues a su criterio no debería llevar el nombre de "El señor de los anillos", sino otro muy diferente, ya que se ésta se desarrolla en épocas muy distintas. "Me parece muy extraño que lo llamen El señor de los anillos como abreviatura, '¡porque no es El señor de los anillos!'. Creo que es un poco engañoso todo lo que están haciendo", dijo.

